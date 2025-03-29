Myanmar ve Tayland’ta bilanço ağırlaşıyor

Myanmar tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşıyor. Bölge tarihinin en ağır sarsıntılarından biri Myanmar’da cuma günü yerel saatle öğle saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, başkent Naypyidaw ve Mandalay başta olmak üzere birçok kentte ağır hasara neden oldu. Depremin ardından 6.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı da yaşandı. Myanmar askeri yönetimi, can kaybının 1.002’ye ulaştığını, 2.376 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Myanmar’da facia

Savaş bölgesinde enkaza ulaşmak zor. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerin bazılarında iç savaşın etkisiyle zaten sınırlı olan ulaşım ve iletişim, tamamen kesildi. Başkent çevresinde yıkılan binalar, çöken köprüler ve parçalanan yollar nedeniyle kurtarma ekiplerinin müdahalesi büyük ölçüde zorlaştı.

Monastır çöktü, damlar yıkıldı Mandalay’daki bir Budist manastırın çöküş anı çevredeki kişilerce cep telefonlarıyla görüntülendi. Öte yandan 1.000 yataklı bir devlet hastanesinin acil servisi de yıkıldı. Yangon’da halk evlerinden panikle kaçarken, Naypyidaw’da enkaz altında kalanlar için seferberlik başlatıldı.

Bangkok’ta gökdelen çöktü, en az 10 kişi hayatını kaybetti

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ise deprem etkisiyle 33 katlı bir gökdelen inşaatının çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Aralarında çok sayıda işçinin bulunduğu 100’den fazla kişi halen enkaz altında.

Vali, “Her hayat kıymetli” Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, enkaz alanında yaptığı açıklamada, “Elimizdeki tüm kaynaklarla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. Her hayat bizim için değerli. En büyük önceliğimiz hayatta kalanlara ulaşmak” dedi.

Deprem Tayland’da nadir görülüyor Bangkok’ta deprem nadiren hissediliyor. Ancak sarsıntı bu kez başkenti de vurdu. Gökdelenlerdeki yüzlerce kişi panikle tahliye edilirken, kamu binalarında inceleme başlatıldı. Şehir genelinde 2.000’den fazla yapıda hasar bildirildi.

Çin de sallandı: Ruili’de yaralılar var

Sarsıntı Çin sınırını da etkiledi. Yunnan ve Sichuan eyaletlerinde hissedilen deprem, özellikle Myanmar sınırındaki Ruili kentinde hasara yol açtı. Çin basını, bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve yaralanmalar yaşandığını bildirdi.

Uluslararası yardım erişimde zorlanıyor

Myanmar’da darbe sonrası yaşanan iç savaş, insani yardımlara ulaşımı zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler’e göre 20 milyona yakın insan yardıma muhtaç durumda. Hükûmet kontrolü dışında kalan bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sınırlı kalıyor.

Christian Aid’den Julie Mehigan, “Zaten çatışmalar nedeniyle mağdur olan halk şimdi bir de doğal afetle mücadele ediyor. İhtiyaçlar tahmin edilemeyecek kadar büyük” dedi.

Uzmanlar: Gerçek bilanço daha ağır olabilir

Uzmanlar, merkez üssüne yakın, erişilemeyen köylerdeki yıkımın hâlâ tam bilinmediğini, bu nedenle can kaybı ve hasar sayılarının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirtiyor.

