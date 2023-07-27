Türk Metal Grubu Black Tooth Wacken 2023’te Sahne Alıyor

Biletleri saatler içinde tükenen, heavy metal müziğin en çılgın festivallerinden Wacken Open Air 2023’te Türk groove metal grubu Black Tooth da sahne alıyor.

Bu yıl 31 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek dev metal müzik festivalinin Türkiye açısından sürprizi hiç kuşkusuz Black Tooth oldu.

Daha önce OZZFest’e katılarak dikkatleri üzerine çeken Ankaralı grup Wacken elemelerini geçerek dev festivale katılmaya hak kazandı.

Vokalde Tuna Vural, gitarlarda Orcan Kolankaya ve Dağhan Erdoğan, bas gitarda Deniz Karadoğan ve davulda Utku Çağatay Arslan’dan oluşan Black Tooth, Headbangers Sahnesinde kendini gösterecek.

2 Ağustos Çarşamba günü Black Tooth konseri Almanya saatiyle 12.15’te başlayacak.

Bu yıl satışa çıkan 80 bin biletin birkaç saat içinde tükendiği, Wacken’de 2023’ün ağır topları Iron Maiden, Megadeth, Wardruna, Jinjer, Helloween, Amorphis ve Doro.

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