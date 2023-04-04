Disney’in Hayalet Parkı: River Country

Fotoğraflar su parkının üzücü kaderini belgeliyor. Parkın neden kapatıldığı bugün hala bir muamma.

20 Haziran 1976’da Disney’in ilk su parkı Florida’nın küçük Bay Lake kasabasında açıldı. Adı: Nehir Ülkesi (River Country). Aileler için havuzlar, kaydıraklar, salıncaklar ve diğer cazibe merkezleri ile yıllarca faaliyetteydi ve cazibe merkezlerinin suyu bitişikteki gölden geliyordu. River Country, 1971’de açılan devasa bir kompleks olan Lake Buena Vista’daki Walt Disney World Resorts’un bir parçasıydı. Birkaç eğlence parkı ve otel bugün hala Walt Disney World Resorts’un bir parçası. River Country ise 2001’de tamamen kapandı.

Bugün parktan geriye kalanlar, eski ziyaretçilerin hala forumlarda bildirdiği güzel anılar. İçinde birçok kişi şu soruyu da soruyor: park neden 2001’de kapatıldı? Ve yaklaşık 144 milyar avro değerindeki Disney gibi bir şirket için çok daha ilginç bir soru var: park o zamandan beri neden çürümeye terk edildi? Kapanma nedenleri gibi, ikincisi de mitlerle dolu.

Disney Su Parkı Çürüyor

Disney’in ABD’li fotoğrafçı Seph Lawless’ı tüm Disney Worlds’te ömür boyu yasakladığı iddialarına ilişkin de resmi bir bilgi yok.

Bununla birlikte, yaygın olarak bilinen şey, Lawless’ın kendi itirafına göre çürüyen River Country’e yasadışı yollardan girdiğidir. Amacı: bir zamanlar yaşama sevincinin, neşenin ve hazzın simgesi olan bir yerin çürümesini belgelemek. Fotoğraflarında aşırı büyümüş kaydıraklar ve çökmüş piknik bankları görülüyor. Köprünün korkuluklarının etrafında bitkiler büyüyor, havuzdaki su sadece küflü, kötü kokulu bir birikinti.

Seph Lawless, “Disney gibi bir şirketin parkın eski kısımlarını yeniden kullanmayacağını veya düzgün bir şekilde yıkmayacağını görmek beni şok etti ve üzdü. Bence bu bize çevreyi iyileştirme konusunda güçlü şirketlerin bile daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini gösteriyor” diyor.

River Country Hikayesi

Bugün internette dolaşan özel ama aynı zamanda Disney gibi resmi göndericilerden gelen fotoğraflar, River Country’nin nasıl göründüğünü gösteriyor.

Parkın açık olduğu zamana ait fotoğraflar da, 40 yıl önce Disney yaratıcılarının her yaştan insan için bir fantezi dünyası yaratmayı bildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Yapay şelaleler, taş duvarlar ve ahşap köprüler ve göle olan bağlantı, insanın tasasızca eğlenebileceği doğanın bir uzantısı gibi görünüyordu.

Doğaya yakın tasarım tesadüf değil, konseptin bir parçasıydı. Themeparktourist.com web sitesine göre , Disney’in Mark Twain’in çalışmalarından ilham aldığı söyleniyor. Bu nedenle su parkı, kırsal çevreye uyacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla, daha çok yüzülebilen bir mağaraya benzeyen havuzun, roman kahramanı Huckleberry Finn’in bizzat dalış yapacağı bir yer olması gerekiyordu.

Plan işe yaramış gibi görünüyordu. Çünkü daha ilk yılda “Ol’Swimming Hole”, plajlar ve “Whoop’n’Holler Hollow” su kaydırağı ile birlikte parkı her gün 4700 misafirin ziyaret ettiği söyleniyor.

River Country Neden Kapatıldı?

2001 yılında, River Country Su Parkı sezonun sonuna doğru kapandı ve kapılarını bir daha asla ziyaretçilere açmadı. Bunun birçok nedeni var, bunlardan yalnızca biri doğrulandı. Gazetenin çevrimiçi arşivinde bulunan Orlando Sentinel’deki 18 Temmuz 2002 tarihli bir habere göre, River Country su parkının ziyaretçi eksikliği nedeniyle Nisan 2002 sezonunun başında kapandığı bildirildi. Bu geçici kapatma, 2005 yılında River Country’nin kalıcı olarak kapatılmasıyla sonuçlandı.

1995 ve 1989’da açılan Blizzard Beach ve Typhoon Lagoon gibi Disney’in diğer su parklarının o zamanlar çok daha yoğun olduğu söyleniyor.

Rapor, 2001’de Blizzard Beach’e 1,8 milyon ve Typhoon Lagoon’a 1,6 milyon ziyaretçi gittiğini gösteriyor. Bu, onları o zamanlar dünyanın en başarılı su parklarından biri yaptı. River Country’nin ilk 15’e bile giremediği bildirildi.

Su parkında ölenler

Parkta öldüğü söylenen bir çocuğun hikayesi de kafa karıştırıcı. Bunun nedeni, aslında filtrelenmiş suda bulunan ölümcül bir parazitti. River Country su parkında toplam üç kişi öldü. Diğer ölümler, farklı yıllarda suda boğulan iki çocuktu.

Disney’in 22 yıl önce parkı kapatmasına neden olan şeyin nihayetinde Disney’in kendi saflarında artan rekabet mi yoksa kararın ölümler bağlamında mı verildiği bir sır olarak kalıyor. Bununla birlikte, çocuğun kapanmadan 21 yıl önce öldüğünün söylendiği gerçeği göz önüne alındığında, ikincisi pek olası görünmüyor. Aslında, 20 Ocak 2005’te River Country Su Parkı yeniden açılmayacağını duyurdu.

Sadece şelalelerle çevrili bir havuz olan “Upstream Plunge” denen havuza tekrar dokunuldu. 2016 yılında boşaltıldı ve toprakla dolduruldu.

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