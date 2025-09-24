AmerikaDünya

Jimmy Kimmel gözyaşlarıyla döndü

Bir haftalık ekran yasağının ardından programına dönen Jimmy Kimmel, genç yaşta hayatını kaybeden Charlie Kirk’ün ölümünü küçümsemediğini vurguladı. Disney’in aldığı karardan rahatsız olduğunu dile getiren Kimmel, gözyaşlarını tutamadı.

24/09/2025
Disney’in neredeyse bir hafta süren askıya alma kararının ardından ilk kez ekrana çıkan “Jimmy Kimmel Live!” sunucusu Jimmy Kimmel, izleyicilerden büyük bir coşkuyla karşılandı. Stüdyoda “Jimmy! Jimmy!” tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Kimmel, “Bu akşam burada sizinle olmak beni çok mutlu etti” dedi.

1 Jimmy Kimmel: Amacım asla hafife almak değildi
1.1 Disney’e tepkisini dile getirdi
1.1.1 “Örnek alınması gereken bir an”
2 Trump’tan sert tepki
2.1 Devam eden yayın krizleri

Jimmy Kimmel: Amacım asla hafife almak değildi

Kimmel, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı. “Hiçbir zaman genç bir adamın öldürülmesini hafife alma niyetim olmadı” diyen Kimmel, Charlie Kirk’ün ailesine taziye mesajını olayın olduğu gün Instagram’dan paylaştığını hatırlattı. Ayrıca, katilin herhangi bir siyasi grubu temsil etmediğini, yalnızca “derin sorunları olan bir birey” olduğunu söyledi.

Disney’e tepkisini dile getirdi

23 yıldır programına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kimmel, Disney’in kendisini yayından çekme kararını doğru bulmadığını açıkladı. “Bu karara katılmadım ve açıkça söyledim. Konuştuk, tartıştık ama sonunda geri dönmeme izin verdiler. Bunun için minnettarım ama mutlu değildim” ifadelerini kullandı.

“Örnek alınması gereken bir an”

Kimmel, konuşmasının sonunda Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk’ün cenazede yaptığı konuşmaya değindi. “Kocasının katilini affetti. Bu, inanılmaz bir cesaret ve iman örneğiydi” diyen Kimmel, bunun herkese ilham vermesi gerektiğini vurguladı.

Trump’tan sert tepki

Kimmel’in dönüşü öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden ABC ve Kimmel’i hedef aldı. Trump, “ABC Fake News Jimmy Kimmel’a işini geri verdi. Programın iptal edildiği bize söylenmişti. Şimdi seyircisi yok, yeteneği hiç olmadı. Neden geri getirsinler ki?” dedi. Trump ayrıca ABC’yi Demokrat Parti’ye “yasadışı bağış” yapmakla suçladı.

Devam eden yayın krizleri

Sinclair ve Nexstar Media Group, Kimmel’in sözlerini “zamansız ve duyarsız” bularak birçok ABC kanalında programı durdurmuştu. İki yayıncı kuruluşun, görüşmeler sonuçlanana kadar Kimmel’in programını yayınlamamaya devam edeceği bildirildi.

