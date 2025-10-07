İngiltere’den Çin’e 40 bin çalıntı telefon

İngiltere polisi, ülke tarihinin en büyük cep telefonu hırsızlığı operasyonunu gerçekleştirdi. Londra Metropolitan Polisi’nin yürüttüğü soruşturmada, 40 bin çalıntı telefonun son bir yılda Çin’e kaçırıldığı ortaya çıkarıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı, 28 farklı adrese baskın yapıldı ve 2 binden fazla telefon ele geçirildi.

Bir iPhone sinyaliyle başlayan operasyon

Operasyonun fitilini, geçen yıl Noel arifesinde yaşanan bir olay ateşledi. Bir hırsızlık mağduru, çalınan iPhone’unun sinyalini Heathrow Havalimanı yakınındaki bir depoda tespit etti. Depoya ulaşan polis ekipleri, 895 telefondan oluşan bir kargo kutusu buldu. Kutudaki cihazların neredeyse tamamının çalıntı olduğu ve Hong Kong’a gönderilmek üzere hazırlandığı belirlendi. Bu sevkiyatın izini süren dedektifler, uluslararası bir telefon kaçakçılığı ağı ortaya çıkardı.

Cihazlar folyoya sarılıp gönderiliyordu

Soruşturma kapsamında iki şüpheliyi takibe alan polis, araçlarına yapılan baskında folyo ile sarılmış onlarca telefon ele geçirdi. Bu yöntem, sinyal kesici sistemleri aşarak telefonların tespit edilmesini önlemeyi amaçlıyordu. Her iki şüpheli de 30’lu yaşlarında Afganistan vatandaşıydı ve “çalıntı mal kaçırmak ve suç gelirini gizlemek” suçlamalarıyla tutuklandı. Daha sonra 29 yaşındaki bir Hindistan vatandaşı da aynı suçlamalarla gözaltına alındı.

Kadın şüpheliler de gözaltında

Geçen hafta yapılan yeni operasyonlarda 15 kişi daha tutuklandı. Şüphelilerden 14’ü kadın; aralarında Bulgaristan uyruklu bir kişinin de bulunduğu açıklandı. Baskınlarda yaklaşık 30 çalıntı cihaz daha bulundu.

Telefon hırsızlıkları patladı

Londra’da cep telefonu hırsızlıkları son dört yılda neredeyse üç katına çıktı. 2020’de 28 bin 609 telefon çalınırken, bu sayı 2024’te 80 bin 588’e ulaştı. Birleşik Krallık genelindeki telefon hırsızlıklarının yüzde 75’i artık Londra’da yaşanıyor. Polise göre çeteler, özellikle Apple ürünlerini hedef alıyor, çünkü cihazlar Çin’de 4 bin dolara kadar satılabiliyor. Londra sokaklarında çalınan bir iPhone için hırsızlara 300 sterline kadar ödeme yapıldığı da tespit edildi.

“Artık uyuşturucudan değil, telefondan para kazanıyorlar”

İngiltere Emniyet Bakanı Sarah Jones, suç dünyasının artık telefon hırsızlığına yöneldiğini söyledi:

“Artık bazı suçlular uyuşturucu ticaretini bırakıp telefon işine giriyor, çünkü daha kârlı.”

Polis eleştirilerin hedefinde

Pek çok mağdur, polisin yetersiz kaldığını düşünüyor. Bazı kişiler, ‘Find My iPhone’ uygulamasıyla çalıntı telefonlarının yerini bildirmelerine rağmen polisin harekete geçmediğini söylüyor. Londra sakinlerinden Natalie Mitchel, Oxford Street’te telefonu çalındıktan sonra kendini güvende hissetmediğini belirterek, “Polis çok daha fazlasını yapmalı. Belki gizli görevlilerle ya da daha fazla kamera sistemiyle bu suçla mücadele edebilirler” dedi.

Bütçe kesintileri arasında geniş operasyon

Metropolitan Polisi, son aylarda TikTok dahil sosyal medya üzerinden telefon hırsızlığıyla mücadele videoları yayımlıyor. Yetkililer, bu yıl Londra’da kişisel gasp olaylarının yüzde 13, genel hırsızlık oranının ise yüzde 14 azaldığını açıkladı. Ancak polis teşkilatının gelecek yıl 260 milyon sterlinlik bütçe açığı nedeniyle 2 bin memur eksilteceği bildirildi.

