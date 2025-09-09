ABD’de Epstein mektubu krizi: Trump “Bu sahte” dedi

ABD’de Jeffrey Epstein skandalı yeniden gündemde. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Epstein’ın 50’nci yaş günü için hazırlanan “doğum günü kitabı”nda yer aldığı öne sürülen Donald Trump imzalı mektubu açıkladı. Belgelerde “Donald J. Trump” adı ve “Donald” imzası bulunuyor. Demokratlar, mektubun Trump’ın imzasına benzediğini savunurken, Trump ve Beyaz Saray bunun “sahte bir komplo ürünü” olduğunu belirtti.

Demokratlar: Bu bir örtbas değil

Komite’nin Demokrat üyesi Robert Garcia, mektubun kamuoyuna yansımasının ardından Trump’ı “örtbasla” suçladı. Garcia, “Sayın Başkan, bu bir aldatmaca değil; halka yalan söylüyorsunuz” diyerek belgelerin titizlikle inceleneceğini açıkladı.

Trump ve Beyaz Saray: “Sahte haber”

Trump ise Wall Street Journal’ın 2003 tarihli haberini hatırlatarak, mektubun tamamen uydurma olduğunu belirtti. “Bu ben değilim, sahte bir hikâye” diyen Trump, “Kadın resmi çizmem, ben ressam değilim” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medyada, “Başkan Trump bu resmi çizmedi, bu imzayı atmadı” dedi.

10 milyar dolarlık dava

Trump, Wall Street Journal’a ve haberle ilgili gazetecilere 10 milyar dolarlık iftira davası açtı. Beyaz Saray, davanın sürdürüleceğini vurgularken, Trump’ın adının Epstein dosyalarında yer aldığı iddialarını da “tamamen asılsız” olarak niteledi.

Epstein bağlantıları ve tartışmalar

Epstein’ın doğum günü kitabında Trump ve eski Başkan Bill Clinton dahil 20 ismin “arkadaşlar” bölümünde yer aldığı iddia ediliyor. Ancak Epstein’ın suç ortağı olarak cezaevinde bulunan Ghislaine Maxwell, kitabı hazırlarken Trump’ın adını hatırlamadığını söyledi. Adalet Bakanlığı da daha önce kamuoyuyla paylaşılan belgelerin büyük bölümünün zaten bilinen bilgilerden oluştuğunu açıkladı.

