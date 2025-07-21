Trump-Epstein krizi büyüyor

Jeffrey Epstein’ın ölümüne dair komplo teorileri yeniden alevlenirken, Başkan Donald Trump bu kez kendi tabanıyla karşı karşıya. Wall Street Journal’ın gündeme taşıdığı yeni iddialar, Trump’ın Epstein’la olan geçmişine dair kamuoyunda yeni sorular doğururken, Trump yönetiminin tepkileri durumu yatıştırmak yerine daha da karmaşık hale getirdi. Trump’ın haftasonu sosyal medya paylaşımlarında öfke, inkar ve hedef saptırma öne çıkarken, Epstein krizinin beklenenden daha derin bir siyasi sarsıntıya yol açabileceği konuşuluyor.

Trump cephesinden hücum ve kaçış taktikleri

Trump, Epstein skandalını bastırmak yerine dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştı. Washington Commanders takımının isminin değiştirilmesini, Obama’nın “ajanlıkla” suçlanmasını ve kültürel tartışmalarla gündem saptırmayı denedi. Ancak tüm bu hamleler, Epstein ile ilgili geçmiş bağlarının yeniden gündeme gelmesini engelleyemedi.

Wall Street Journal’ın yayımladığı 2003 tarihli ve Trump’ın isminin yer aldığı çıplak kadın figürlü doğum günü mektubu, Trump’ın Epstein bağlantısına dair kuşkuları körükledi. Trump ve avukatları mektubun sahte olduğunu savunarak gazeteye 20 milyar dolarlık dava açtı. Ancak bu dava, Epstein skandalını daha da büyütecek bir medya savaşının fitilini ateşlemiş durumda.

MAGA hareketinde derin ayrılıklar

Skandal, Trump’ın en sadık destekçilerinden oluşan MAGA tabanında da bölünmelere neden oldu. Yönetimin, Epstein belgelerinde suç unsuru bulunmadığı yönündeki açıklamaları, “derin devlet”e inanan komplo çevrelerinde şüpheyle karşılandı.

Trump’ın yardımcısı JD Vance’in önce Epstein belgelerinin açıklanması çağrısı yapması, ardından Wall Street Journal haberine küfürle tepki göstermesi hareketin içinde yaşanan karmaşayı gözler önüne serdi. MAGA etkisindeki Cumhuriyetçiler, Epstein meselesini Demokratlara karşı bir savaş alanına çevirmeye çalışırken, kamuoyunun güveni giderek eriyor.

Trump’tan öfke

Demokrat Senatör Amy Klobuchar, Trump’ın Epstein olayından Demokratları sorumlu tutmasını “soğukplay grubunu suçlayan CEO’ya” benzeterek eleştirdi. Trump’ın başkanlığı döneminde Epstein’ın hapse girdiğini hatırlatan Klobuchar, belgelerin şeffaf şekilde açıklanması çağrısında bulundu.

Trump ise bu tür açıklamalara karşılık olarak sosyal medyada Epstein’la ilgili iddiaları gündeme getirenleri “solcu kışkırtıcılar” olarak niteledi ve hiçbir açıklamanın yeterli olmayacağını söyledi.

Trump’ın sessizliği işe yarayabilir mi?

Trump’ın Epstein hakkında konuşmayı bırakması, uzmanlara göre yangını söndürmek için tek seçenek olabilir. Ancak Trump, öfkesini bastırmak yerine her fırsatta yeni cepheler açmayı sürdürüyor. Hafta sonunda paylaştığı yapay zekâ destekli bir video ile eski Başkan Obama’nın tutuklandığını gösteren sahte bir sahne paylaşması, dikkat dağıtma taktiklerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

