Bruce Dickinson İstanbul Konseri Müjdesini Verdi!
Heavy metal müziğin yaşayan efsanesi Bruce Dickinson İstanbul müjdesini hayranlarına verdi!
Efsane İngiliz metal grubu Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson yeni solo single’ı ve Avrupa turnesini duyurdu. Bruce Dickinson İstanbul konseri ile sevenlerine büyük müjdeyi verdi.
Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson, yepyeni solo single’ı Afterglow Of Ragnarok’un ayrıntılarını doğruladı ve 2024 turne tarihlerini duyurdu.
Yedinci solo albümü The Mandrake Project’i Eylül ayında duyuran Bruce Dickinson, bir aydan kısa bir süre içinde albümden ilk solo single’ı da açıkladı.
Iron Maiden’ın solisti, 1 Aralık’ta yeni şarkısı Afterglow Of Ragnarok’u yayınlayacak. Single’ın vinil baskısının B tarafında If Eternity Should Fail demosu da olacak.
Bruce, “Bu parçayla projenin tonunu belirlemek önemliydi. Adına yakışır şekilde, ağır bir şarkı ve onu yönlendiren harika bir riff var… ama aynı zamanda nakaratta, albümün geri kalanının getirdiği ışığı ve gölgeyi gösteren gerçek bir melodi de var… ve videoyu görene kadar bekleyin” diyor.
Bruce Dickinson İstanbul Konseri 19 Temmuz’da
Metal efsanesi ayrıca, 18 Mayıs’ta Glasgow’da başlayıp 19 Temmuz’da İstanbul’da tamamlanacak olan İngiltere ve Avrupa turnesinin tarihlerini de açıkladı.
Bruce Dickinson’ın grubunda elektro gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, bas gitarda Tanya O’Callaghan ve klavyede Mistheria var.
Bruce Dickinson Avrupa Turne Programı Şöyle;
Mayıs 2024
18 Glasgow Barrowland
19 Manchester O2
21 Swansea Arena
23 Nottingham Rock City
24 Londra O2 Forum Kentish Town
26 Paris L’Olympia
28 Tilburg 013
29 Groningen De Oosterport
Haziran 2024
1 Budapeşte Barba Negra
3 Bükreş Arenale Romane
5-8 Gdansk Mistik Festivali
5-8 Solvesborg İsveç Rock Festivali
9 Oslo Rockefeller
16 Berlin Huxleys Neue Welt
17 Hamburg Grosse Freiheit 36
19-22 Kopenhag Copenhell
24 Mannheim Zeltfestival Rhein-Neckar
25 Münih Circus Krone
27 -30 Clisson Cehennem Festivali
30 Esch-Sur-Alzette Rockhal
Temmuz 2024
3-6 Ballenstedt Rockharz Açık Hava
5 Roma Ippodrome Delle Capannelle
6 Vincenza Bassano Del Grappa
9 Köln E-Werk
13 Zagreb Hala
16 Sofia Kolodrum Arena
19 İstanbul Küçükçiftlik Park
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