Bruce Dickinson İstanbul Konseri Müjdesini Verdi!

Efsane İngiliz metal grubu Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson yeni solo single’ı ve Avrupa turnesini duyurdu. Bruce Dickinson İstanbul konseri ile sevenlerine büyük müjdeyi verdi.

Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson, yepyeni solo single’ı Afterglow Of Ragnarok’un ayrıntılarını doğruladı ve 2024 turne tarihlerini duyurdu.

Yedinci solo albümü The Mandrake Project’i Eylül ayında duyuran Bruce Dickinson, bir aydan kısa bir süre içinde albümden ilk solo single’ı da açıkladı.

Iron Maiden’ın solisti, 1 Aralık’ta yeni şarkısı Afterglow Of Ragnarok’u yayınlayacak. Single’ın vinil baskısının B tarafında If Eternity Should Fail demosu da olacak.

Bruce, “Bu parçayla projenin tonunu belirlemek önemliydi. Adına yakışır şekilde, ağır bir şarkı ve onu yönlendiren harika bir riff var… ama aynı zamanda nakaratta, albümün geri kalanının getirdiği ışığı ve gölgeyi gösteren gerçek bir melodi de var… ve videoyu görene kadar bekleyin” diyor.

Bruce Dickinson İstanbul Konseri 19 Temmuz’da

Metal efsanesi ayrıca, 18 Mayıs’ta Glasgow’da başlayıp 19 Temmuz’da İstanbul’da tamamlanacak olan İngiltere ve Avrupa turnesinin tarihlerini de açıkladı.

Bruce Dickinson’ın grubunda elektro gitarda Roy Z, davulda Dave Moreno, bas gitarda Tanya O’Callaghan ve klavyede Mistheria var.

Bruce Dickinson Avrupa Turne Programı Şöyle;

Mayıs 2024

18 Glasgow Barrowland

19 Manchester O2

21 Swansea Arena

23 Nottingham Rock City

24 Londra O2 Forum Kentish Town

26 Paris L’Olympia

28 Tilburg 013

29 Groningen De Oosterport

Haziran 2024

1 Budapeşte Barba Negra

3 Bükreş Arenale Romane

5-8 Gdansk Mistik Festivali

5-8 Solvesborg İsveç Rock Festivali

9 Oslo Rockefeller

16 Berlin Huxleys Neue Welt

17 Hamburg Grosse Freiheit 36

​​19-22 Kopenhag Copenhell

24 Mannheim Zeltfestival Rhein-Neckar

25 Münih Circus Krone

27 -30 Clisson Cehennem Festivali

30 Esch-Sur-Alzette Rockhal

Temmuz 2024

3-6 Ballenstedt Rockharz Açık Hava

5 Roma Ippodrome Delle Capannelle

6 Vincenza Bassano Del Grappa

9 Köln E-Werk

13 Zagreb Hala

16 Sofia Kolodrum Arena

19 İstanbul Küçükçiftlik Park

