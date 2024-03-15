Five Finger Death Punch Avrupa’ya geliyor: İşte 2024 Konserleri

5FDP olarak da bilinen Five Finger Death Punch grubu Mayıs ayında başlayıp Ekim 2024’te sona erecek dünya turnesini duyurdu. Turne kapsamında Avrupa’nın birçok şehrinde de konser var.

Five Finger Death Punch’ın ABD’deki konserlerine taciz iddialarının ardından ortadan kaybolan tartışmalı isim Marilyn Manson ile Slaughter to Prevail grubu da katılacak.

Grubun 2024 dünya turnesi 23 Mayıs’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayıp 11 Ekim’de ABD’nin Sacramento şehrinde sona erecek.

Five Finger Death Punch 2024 konserleri kapsamında Avrupa’da İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Çekya, Avusturya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Slovakya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan ve İspanya’da sahne alacak.

Five Finger Death Punch Konserleri – 2024 Listesi;

23 Mayıs 2024 Londra – İngiltere

26 Mayıs 2024 Münih – Almanya

28 Mayıs 2024 Zürih – İsviçre

29 Mayıs 2024 Milano – İtalya

31 Mayıs 2024 Plzen – Çekya

1 Haziran 2024 Ebreichsdorf – Avusturya

3 Haziran 2024 Hannnover – Almanya

5 – 8 Haziran 2024 Sölvesborg – İsveç

6 Haziran 2024 Trondheim – Norveç

9 Haziran 2024 Helsinki – Finlandiya

11 Haziran 2024 Tallin – Estonya

13 Haziran 2024 Kaunas – Litvanya

16 Haziran 2024 Kopenhag – Danimarka

18 Haziran 2024 Frankfurt – Almanya

19 Haziran 2024 Amsterdam – Hollanda

21 Haziran 2024 Dessel – Belçika

23 Haziran 2024 Grafenhainichen – Almanya

25 Haziran 2024 Oberhausen – Almanya

26 Haziran 2024 Esch-Sur-Alzette – Lüksemburg

29 Haziran 2024 Dolny Hricov – Slovakya

2 Temmuz 2024 Sofya – Bulgaristan

4 Temmuz 2024 Bükreş – Romanya

7 Temmuz 2024 Varşova – Polonya

9 Temmuz 2024 Budapeşte – Macaristan

14 Temmuz 2024 Madrid – İspanya

2 Ağustos 2024 Hershey – ABD

4 Ağustos 2024 Foxborough – ABD

5 Ağustos 2024 Holmdel – ABD

7 Ağustos 2024 Clarkston – ABD

8 Ağustos 2024 Cincinnati – ABD

10 Ağustos 2024 Maryland Heights – ABD

11 Ağustos 2024 Chicago – ABD

13 Ağustos 2024 Rogers – ABD

14 Ağustos 2024 Nashville – ABD

16 Ağustos 2024 Noblesville – ABD

18 Ağustos 2024 Minneapolis – ABD

19 Ağustos 2024 Des Moines – ABD

21 Ağustos 2024 Omaha – ABD

22 Ağustos 2024 Denver – ABD

24 Ağustos 2024 Saskatoon – ABD

25 Ağustos 2024 Edmonton – ABD

27 Ağustos 2024 Vancouver – Kanada

29 Ağustos 2024 Airway Heights – ABD

31 Ağustos 2024 Ridgefiel – ABD

1 Eylül 2024 Seattle – ABD

3 Eylül 2024 Mountain View – ABD

4 Eylül 2024 Chula Vista – ABD

6 Eylül 2024 Anaheim – ABD

8 Eylül 2024 Las Vegas – ABD

10 Eylül 2024 Phoenix – ABD

11 Eylül 2024 Albuquerque – ABD

13 Eylül 2024 Durant – ABD

15 Eylül 2024 Atlanta – ABD

16 Eylül 2024 Biloxi – ABD

18 Eylül 2024 Austin – ABD

19 Eylül 2024 The Woodlands – ABD

22 Eylül 2024 Mexico City – Meksika

26 Eylül 2024 Louisville – ABD

29 Eylül 2024 Mexico City – Meksika

11 Ekim 2024 Sacramento – ABD

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