Five Finger Death Punch Avrupa’ya geliyor: İşte 2024 Konserleri
ABD'nin en büyük heavy metal gruplarından Five Finger Death Punch 2024 konserleri kapsamında Avrupa'ya geliyor. Listede bu yıl da Türkiye yok.
5FDP olarak da bilinen Five Finger Death Punch grubu Mayıs ayında başlayıp Ekim 2024’te sona erecek dünya turnesini duyurdu. Turne kapsamında Avrupa’nın birçok şehrinde de konser var.
Five Finger Death Punch’ın ABD’deki konserlerine taciz iddialarının ardından ortadan kaybolan tartışmalı isim Marilyn Manson ile Slaughter to Prevail grubu da katılacak.
Grubun 2024 dünya turnesi 23 Mayıs’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayıp 11 Ekim’de ABD’nin Sacramento şehrinde sona erecek.
Five Finger Death Punch 2024 konserleri kapsamında Avrupa’da İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Çekya, Avusturya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Slovakya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan ve İspanya’da sahne alacak.
Five Finger Death Punch Konserleri – 2024 Listesi;
- 23 Mayıs 2024 Londra – İngiltere
- 26 Mayıs 2024 Münih – Almanya
- 28 Mayıs 2024 Zürih – İsviçre
- 29 Mayıs 2024 Milano – İtalya
- 31 Mayıs 2024 Plzen – Çekya
- 1 Haziran 2024 Ebreichsdorf – Avusturya
- 3 Haziran 2024 Hannnover – Almanya
- 5 – 8 Haziran 2024 Sölvesborg – İsveç
- 6 Haziran 2024 Trondheim – Norveç
- 9 Haziran 2024 Helsinki – Finlandiya
- 11 Haziran 2024 Tallin – Estonya
- 13 Haziran 2024 Kaunas – Litvanya
- 16 Haziran 2024 Kopenhag – Danimarka
- 18 Haziran 2024 Frankfurt – Almanya
- 19 Haziran 2024 Amsterdam – Hollanda
- 21 Haziran 2024 Dessel – Belçika
- 23 Haziran 2024 Grafenhainichen – Almanya
- 25 Haziran 2024 Oberhausen – Almanya
- 26 Haziran 2024 Esch-Sur-Alzette – Lüksemburg
- 29 Haziran 2024 Dolny Hricov – Slovakya
- 2 Temmuz 2024 Sofya – Bulgaristan
- 4 Temmuz 2024 Bükreş – Romanya
- 7 Temmuz 2024 Varşova – Polonya
- 9 Temmuz 2024 Budapeşte – Macaristan
- 14 Temmuz 2024 Madrid – İspanya
- 2 Ağustos 2024 Hershey – ABD
- 4 Ağustos 2024 Foxborough – ABD
- 5 Ağustos 2024 Holmdel – ABD
- 7 Ağustos 2024 Clarkston – ABD
- 8 Ağustos 2024 Cincinnati – ABD
- 10 Ağustos 2024 Maryland Heights – ABD
- 11 Ağustos 2024 Chicago – ABD
- 13 Ağustos 2024 Rogers – ABD
- 14 Ağustos 2024 Nashville – ABD
- 16 Ağustos 2024 Noblesville – ABD
- 18 Ağustos 2024 Minneapolis – ABD
- 19 Ağustos 2024 Des Moines – ABD
- 21 Ağustos 2024 Omaha – ABD
- 22 Ağustos 2024 Denver – ABD
- 24 Ağustos 2024 Saskatoon – ABD
- 25 Ağustos 2024 Edmonton – ABD
- 27 Ağustos 2024 Vancouver – Kanada
- 29 Ağustos 2024 Airway Heights – ABD
- 31 Ağustos 2024 Ridgefiel – ABD
- 1 Eylül 2024 Seattle – ABD
- 3 Eylül 2024 Mountain View – ABD
- 4 Eylül 2024 Chula Vista – ABD
- 6 Eylül 2024 Anaheim – ABD
- 8 Eylül 2024 Las Vegas – ABD
- 10 Eylül 2024 Phoenix – ABD
- 11 Eylül 2024 Albuquerque – ABD
- 13 Eylül 2024 Durant – ABD
- 15 Eylül 2024 Atlanta – ABD
- 16 Eylül 2024 Biloxi – ABD
- 18 Eylül 2024 Austin – ABD
- 19 Eylül 2024 The Woodlands – ABD
- 22 Eylül 2024 Mexico City – Meksika
- 26 Eylül 2024 Louisville – ABD
- 29 Eylül 2024 Mexico City – Meksika
- 11 Ekim 2024 Sacramento – ABD
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