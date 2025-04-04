Ali Koç, Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki yükselişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Çinli markaların Türkiye’ye ilgisini olumlu karşıladıklarını belirterek, bu ilginin doğru yönetilmesi halinde büyük fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

Ali Koç’tan Çinli Markalar İçin Stratejik Değerlendirme

Koç, Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına hızla giriş yapmasına yönelik Paranın Yönü dergisine yaptığı açıklamada, Koç Grubu’nun bu durumdan rahatsızlık duymadığını söyledi. Özellikle Chery, MG ve BYD gibi Çinli markaların Türkiye’de geniş tüketici kitlelerine hitap eden rekabetçi fiyatlarla satış yaptığını belirtti.

Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok. Sadece şunu söyleyeyim. Otomotiv değil, aslında Batı dünyasının Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye kendini doğru pozisyonlarsa çok iş alabilir. Çinliler de Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılmayı planlıyorlar.”

Ali Koç: “Türkiye, Doğru Pozisyonlanırsa Büyük İş Alabilir”

Ali Koç, Çinli markaların Türkiye’deki yükselişini sadece bir tehdit olarak görmediğini, aksine Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığını vurguladı. Koç, Türkiye’nin coğrafi konumunu avantaja çevirerek, Çinli markaların Avrupa’ya açılma planlarında kilit rol oynayabileceğini belirtti.

“Türkiye’nin doğru bir pozisyon alarak Çinli yatırımcıların ilgisinden faydalanabileceğini düşünüyorum.” diyen Ali Koç, bu sürecin yalnızca otomotiv sektörü ile sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.

Görüşleri Sektörde Yankı Uyandırdı

Ali Koç’un Çinli markalar konusundaki açıklamaları, otomotiv sektöründe geniş yankı buldu. Özellikle Chery, MG ve BYD gibi markaların Türkiye’de yakaladığı başarı, sektörde rekabetin daha da kızışmasına neden oldu.

Çinli Markaların Başarısı ve Ali Koç’un Değerlendirmesi

Ali Koç, Çinli markaların Türkiye pazarındaki başarılarının altını çizdi. Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayımladığı 2024 raporuna göre:

• Chery: 34.501 araç

• MG: 11.074 araç

• BYD: 1.426 araç

Bu rakamların, Çinli markaların Türkiye’deki büyümesini açıkça gösterdiğini belirten Ali Koç, Türkiye’nin bu durumu avantaja çevirebileceğini vurguladı.

Koç: “Türkiye, Çin’in Avrupa’ya Açılan Kapısı Olabilir”

Koç, Çinli markaların Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılma planlarını stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi. Bu fırsatın doğru kullanılması halinde Türk otomotiv sektörünün yeni pazarlara erişimde önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırmak için yeni stratejilere ihtiyaç olduğunu belirten Ali Koç, sektörün dinamiklerini doğru analiz ederek Türkiye’nin konumunu güçlendirebileceğini belirtti.

Koç’un Çinli otomobil markaları hakkında yaptığı değerlendirmeler, hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileri arasında büyük ilgi uyandırdı. Türkiye’nin stratejik konumunun bu süreçte nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor.i Koç, Türkiye’nin Çinli markaların yatırımlarından büyük ölçüde faydalanabileceğini ifade ederken, bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı.