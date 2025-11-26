Böcek Ailesinin oda sürüntülerinde fosfin gazı tespit edildi

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği olayda soruşturmanın seyri Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla yeniden şekillendi. Ailenin ölümüne ilişkin hazırlanan rapor, hem otopsi örneklerinde hem de hastanede alınan ilk numunelerde sistemde yer alan toksik maddelerin bulunmadığını ortaya koyarken, kaldıkları otelde yapılan incelemelerde fosfin gazı izlerine rastlanması dikkat çekti. Raporda ayrıca, Böcek ailesi ve aynı otelde kalan diğer iki kişinin tükettiği gıdalardan alınan numunelerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğu belirtildi.

Raporda yer alan tespitler

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor savcılığa ulaştırıldı. İncelemede, “Anne, baba ve çocuklarından otopside alınan örnekler Kimya İhtisas Dairesince incelenmiş olup, numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir.” denildi. Aynı şekilde, aile üyelerinin hastanede alınan ilk kan örnekleri ve mide içerikleri ile otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin numunelerinde de toksik maddeye rastlanmadığı aktarıldı.

Gıda numuneleri kodekse uygun

Raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince yapılan incelemeye de yer verildi. Kokoreç, tantuni, sucuk ekmek, ezogelin çorbası, pişmiş midye dolma ve seyyar satıcıdan alınan diğer midye numunelerinin mikrobiyolojik kriterler ile histamin bakımından Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğu belirtildi.

Böcek Ailesinin odasında fosfin gazı tespit edildi

Laboratuvar incelemelerinin 24 Kasım’da tamamlandığı belirtilen raporda, olayın yaşandığı otelden alınan sürüntü örneklerinde önemli bir bulguya işaret edildi. “Olay yeri olan otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edilmiştir.” ifadeleriyle, çevresel numunelerde zararlı gaz izlerinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Soruşturmada son durum

Ailenin kesin ölüm nedenine ilişkin mütalaanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından en geç 28 Kasım itibarıyla hazırlanacağı öğrenildi. Soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Böcek Ailesi olayı nedir?

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle ilk kez hastaneye başvurmuş ve tedavilerinin ardından otele dönmüştü. Ertesi gece yeniden fenalaşan aile ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün hayatını kaybetmiş, anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da vefat etmişti. Aynı otelde konaklayan iki turist de benzer şikâyetlerle tedavi altına alınmış, polis incelemesinin ardından otel mühürlenmişti.

