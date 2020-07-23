Trump: Erdoğan Zehir Gibi

ABD Başkanlık seçimlerine 3 ay kala yarış giderek sertleşiyor. Başkan Trump, Joe Biden’ın 78 yaşında olduğuna dikkat çekerek rakibinin de kendisi gibi bilişsel testlere girmesi gerektiğini söyledi.

Donald Trump, Fox News kanalında tıp uzmanı Dr. Marc Siegel’in sunuculuğunda kendisinin geçtiği bilişsel testlere Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın da girmesi gerektiği ileri sürdü.

Demokrat Parti adayının böyle bir zorunluluğu olduğunu, zira ABD Başkanı olmanın ‘dayanıklılık ve akıl sağlığı gerektirdiğini’ söyledi.

78 yaşındaki Joe Biden’ın başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu savını ileri sürmeye devam eden Trump, akli melekeleri ve akıl sağlığını sürekli sorgulayan ana akım medyaya karşı başkanlığa ehil olduğunu kanıtlamak için bilişsel testlere girdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Çünkü size şunu söyleyebilirim ki, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi (zeki). Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın.”

Bu arada ABD Başkanı Trump da 74 yaşında.