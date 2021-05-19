Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Çin’in işlem yasağı kararı sonrası kripto paralar sert düşüş yaşadı

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladı. Karar sonrası son 24 saatte Bitcoin yüzde 14, Ethereum ve Dogecoin yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Bitcoin, Şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altına geriledi.

Çin’de yapılan açıklamada son günlerde kripto paraların fiyatlarında yaşanan artış hatırlatılarak, “sanal paraların gerçek para birimi olmadığı” ve “piyasada kullanılamayacağı” belirtildi.

Çin, kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Financial Times gazetesine konuşan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons’tan Paul Haswell, Çin’deki eğilimin üç nedeni olduğu görüşünde:

“Birinci neden, kendi dijital para birimlerine sahip olmaları. İkincisi nakit çıkışlarının kontrol edilemiyor olması, üçüncü neden ise insanların dolandırılmasının önüne geçmek..

E-ticaret şirketlerinin tekelini kırma çabası

Çin’in kripto paralar üzerindeki baskısı, 2017’de ülkenin bitcoin borsasının kapatılmasıyla hız kazanmıştı.