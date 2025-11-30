12 Dev Adam rakip tanımıyor

12 Dev Adam, İsviçre’de ezdi geçti

Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Milli Takımımız ikide iki yaptı.

İlk maçında ağırladığı Bosna Hersek’i 93-71 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, deplasmanda İsviçre’yi de farklı yendi.

12 Dev Adam ilk çeyreği 23-17 önde kapatırken devreye 16 sayı üstünlükle girdi: 25-41

İlk yarıda Tarık Biberovic 16 sayıyla takımımızın en çok öne çıkan ismi oldu.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren takımımız 30 dakikayı 65-42 önde tamamladı.

A Milliler, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek maçtan 85-60 galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımımız, C Grubu’nda bir sonraki maçlarını 27 Şubat’ta deplasmanda ve 2 Mart’ta iç sahada Beşiktaş Gain Başantrenörü Dusan Alimpijevic’in çalıştırdığı Sırbistan ile oynayacak.

60-85

İSVİÇRE-TÜRKİYE

SALON: Site Sportif Saint-Leonard

HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

1. PERİYOT: 17-23

2. PERİYOT: 8-18 (25-41)

3. PERİYOT: 17-24 (42-65)

4. PERİYOT: 18-20

İSVİÇRE: Boris Mbala 2, Alexander Schumacher 8, Yoan Granvorka 2, Paul Gravet 5, Selim Fofana 17, Toni Rocak 2, Matteo Picarelli 3, Yasmin Mambo 8, Killian Martin, Yuri Solca 8, Lucas Maniema 5, Noe Anabir

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 8, Yiğitcan Saybir 19, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 3, Tarık Biberovic 16, Berk Uğurlu 5, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven 11, Furkan Korkmaz 9, Furkan Haltali 2