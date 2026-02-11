AmerikaDünyaEn Son HaberlerPolitikaVideo

Donald Trump derebeyi gibi!

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Başbakanı'na kızdığı için vergiyi yükselttiğini açık açık söyledi

NationalTurk NL11/02/2026
6 Bir dakikadan az
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Başbakanı'na kızdığı için vergiyi yükselttiğini açık açık söyledi

Donald Trump’tan önüne gelene vergi

ABD Başkanı Trump, her kızdığı ülkeye ek vergi koymasıyla neredeyse her gün gündemde

Başkan Trump, son olarak İsviçre’ye ek vergi koyduğunu açık açık söyledi:

Trump şunları söyledi:

“İsviçre gümrük vergisi ödemiyordu ve 42 milyar dolar ticaret açığımız vardı.”

“Bu yüzden onlara  yüzde 30’luk bir gümrük vergisi koydum.”

“Sonra İsviçre Başkanı’ndan acil bir telefon aldım.”

“Konuşma şekli hoşuma gitmedi, indirim yapmak yerine vergiyi yüzde 39’a çıkardım.”

Trump açık açık konuştu – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL11/02/2026
6 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu