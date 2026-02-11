AmerikaDünyaEn Son HaberlerPolitikaVideo
Donald Trump derebeyi gibi!
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Başbakanı'na kızdığı için vergiyi yükselttiğini açık açık söyledi
Donald Trump’tan önüne gelene vergi
ABD Başkanı Trump, her kızdığı ülkeye ek vergi koymasıyla neredeyse her gün gündemde
Başkan Trump, son olarak İsviçre’ye ek vergi koyduğunu açık açık söyledi:
Trump şunları söyledi:
“İsviçre gümrük vergisi ödemiyordu ve 42 milyar dolar ticaret açığımız vardı.”
“Bu yüzden onlara yüzde 30’luk bir gümrük vergisi koydum.”
“Sonra İsviçre Başkanı’ndan acil bir telefon aldım.”
“Konuşma şekli hoşuma gitmedi, indirim yapmak yerine vergiyi yüzde 39’a çıkardım.”