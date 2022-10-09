Fransa’da akaryakıt krizi büyüyor

Fransa’daki petrol istasyonlarının beşte birinden fazlasında tedarik sorunu yaşanırken istasyon önlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Akaryakıt Krizi: TotalEnergies grevi ABD merkezli ExxonMobil’e de sıçradı

Fransa’nın en büyük işçi konfederasyonu CGT’nin eylül sonunda, şirketin işe alımlarını durdurma kararını protesto ve 2022 için çalışanlara yüzde 10’a varan “acil maaş artışı” talebiyle TotalEnergies’nin rafinerilerinde gittiği grev, ABD merkezli ExxonMobil çalışanlarının katılmasıyla genişledi.

Total’in 6 rafinerisinden 3’ünde yeniden başlayan greve ExxonMobil‘in 2 rafinerisi de dahil oldu.

CGT temsilcisi Christophe Aubert, grevlerin, bir şeyler değişmedikçe aynı amaç doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.

Fransa’da akaryakıt kıtlığı ciddi boyuta geldi

Fransa’daki akaryakıt istasyonların yaklaşık üçte birini elinde tutan TotallEnergies’nin özellikle ülkenin kuzey bölgelerindeki istasyonlarında benzin ve mazot kıtlığı yaşanıyor.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı şirketin, devletin uyguladığı 30 sentlik indirime ek olarak pompa fiyatına 20 sentlik indirim yapması bu “kıtlığı” tetiklemişti.

Ekonomi gündeminin sürekli hararetli günler yaşadığı bir dönem bu indirimin duyurulmasıyla araç sahipleri TotalEnergies istasyonlarına akın etmişti.

“8 Kasım’dan itibaren hükümetten 100 ila 200 euro akaryakıt enerji çeki”

Sıkıntının olduğu kentlerin valilikleri, yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle ambulans ve evde bakım hizmetlerinin sekteye uğradığı uyarısı yaparak akaryakıt satışında önceliğin acil durum hizmetlerine verilmesi kararı almıştı.

Fransa’da evlerini ısıtmak için yakıt olarak petrol kullanan insanlar, 8 Kasım’dan itibaren hükümetten 100 ila 200 € arasında bir ‘ chèque energie ‘ (enerji kuponu) alacaklar.

Hükümet, yardımın, yükselen enerji fiyatlarının maliyetine yardımcı olmak için diğer önlemlerden yararlanmamış haneler için geçerli olacağını doğruladı.

TotalEnergies Türkiye’deki enerji alt kuruluşu Total Türkiye’dir.

Fransa merkezli çok uluslu petrol şirket olan TotalEnergies “Süper büyük” 6 petrol şirketinden birisidir, merkezi Paris yakınlarındaki Tour Total adlı binada bulunmaktadır.

TotalEnergies I. Dünya Savaşı’ndan sonra dönemin Fransa başbakanı Raymond Poincare’in Fransız bir petrol şirketi kurma düşüncesiyle 28 Mart 1924’te Compagnie française des pétroles (CFP) adıyla kurulmuştur.

1991’de şirketin adı Total olarak değişmiştir. 1999 yılında Total’in Petrofina’yı devralması üzerine şirket Total Fina adıyla bilinmeye başlamıştır. Şirketin Elf Aquitaine’yi alması üzerine, 2000 yılında TotalFinaElf olarak değişmiş, fakat Mayıs 2003’te yeniden Total ismine dönülmüştür. Türkiye’deki enerji alt kuruluşu Total Türkiye’dir.

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