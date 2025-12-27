Paris metrosunda bıçaklı saldırı dehşeti

Fransa’nın başkenti Paris’te cuma günü öğleden sonra metroda yaşanan bıçaklı saldırılar paniğe yol açtı. Metro hattı 3’te seyahat eden 25 yaşındaki bir saldırgan, yalnızca 30 dakika içinde üç farklı istasyonda üç kadını bıçakla yaraladı. Olayların ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırgan akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Paris’te korku dolu anlar

Olaylar saat 16.00’dan kısa süre sonra başladı. Paris metrosunun Bagnolet–Levallois-Perret hattını kapsayan 3 numaralı hattında bulunan saldırgan, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bıçağını çıkararak ilk kadın yolcuya saldırdı. Saldırının ardından metrodan inerek kaçan zanlı, yoluna devam etti.

Arts-et-Métiers ve Opéra’da yeni saldırılar

Şüpheli birkaç dakika sonra yine aynı hat üzerindeki Arts-et-Métiers istasyonunda ikinci bir kadını bıçakladı. Ardından kaçan saldırgan, 30 dakika dolmadan bu kez Opéra istasyonunda üçüncü kadına saldırdı. Böylece kısa sürede üç ayrı bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Saldırgan kameralar sayesinde yakalandı

Saldırgan, Opéra’daki olayın ardından metro hattı 8 üzerinden kaçtı. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, bölgesel ulaşım güvenliği birimlerinin (SRT) görüntü kayıtlarını inceleyerek zanlıyı hızla tespit ettiği belirtildi. Şüphelinin cep telefonu sinyali de takip edilerek adresine ulaşıldı.

Hamile bir kadın da yaralandı

Yetkililer, üç kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yaralılardan ikisinin sırt ve uyluk bölgelerinden hafif şekilde yaralandığı, bunlardan birinin hamile olduğu bildirildi. Görgü tanıklarından biri, olay sırasında “çok fazla kan olduğunu ve yaranın derin göründüğünü” söyledi.

Terör ihtimali dışlandı

Soruşturma kapsamında saldırının terör bağlantılı olmadığı değerlendirildi. Polis kaynakları, saldırıların bir terör eylemi değil, “dengesiz bir kişi” tarafından gerçekleştirildiği yönünde görüş bildirdi. Zanlının, çeşitli suçlardan daha önce polis kayıtlarında yer aldığı, mal varlığına karşı suçlar nedeniyle tanındığı belirtildi.

Sarcelles’te gözaltı

25 yaşındaki zanlı, son saldırıdan yaklaşık iki saat sonra, saat 19.00’dan kısa süre önce Paris banliyösündeki Sarcelles (Val-d’Oise) kentinde bulunan evinde gözaltına alındı. Zanlının Mali doğumlu olduğu, daha önce düzensiz göçmen statüsünde bulunduğu ve hakkında sınır dışı girişimlerinin sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

