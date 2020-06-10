Hyundai 2021 Kampanyası: Şimdi Al 2021’de Öde

Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai Assan yeni bir araba satın almayı düşünenlere müthiş avantajlar sunmayı sürdürüyor. Hyundai 2021 Kampanyası ile ilgili bilgiler için içeriğimize göz atın.

Hyundai Assan tarafından otomobil almayı düşünen kişilere sunulan “Şimdi Al, 2021’de Öde fırsatı” markanın tüm modellerinde geçerli olacak. Hyundai 2020 Kampanyası ‘na ek olarak Elantra, KONA ve Tucson modellerinde 2 bin liraya varan Hyundai Kasko indirimi de uygulanıyor.

Kampanya Detayları

Pandemi sürecinde kampanyalara ağırlık vermeye başlayan Hyundai Assan, bu kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek sıfır kilometre bir otomobil satın almak isteyen müşterilere ekstra avantajlar sunuyor.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe de talep ve showroom trafiği günden güne artıyor. Yoğun talebin farkında olan Hyundai Assan da otomobil severlere ödeme kolaylıkları sunuyor. “Şimdi Al, 2021’de Ödemeye Başla” seçeneği şirketin sunduğu kolaylıklar arasında.

Kampanyaya göre herhangi bir Hyundai araba almak isteyenler araçlarını hemen teslim alacak, ödemeye ise 6 ay sonra başlayacaklar.

Hyundai 2021 Kampanyası Düşük Faizle Dikkat Çekiyor

Hyundai Assan, sunduğu düşük faiz imkanıyla tüketicilere bir başka avantaj sunuyor. A segmentindeki Yeni i10’dan C-SUV sınıfının popüler modeli Tucson’a kadar tüm modellerinde geçerli, aylık yüzde 0,95 kredi seçeneği sunuluyor. Ayrıca, Elantra, KONA ve Tucson modelinde 2 bin liraya varan Hyundai Kasko indirimi de kampanyanın bir diğer avantajı. Bununla beraber, Tucson modelinde ise (belirli versiyonlarda) 6 bin 700 liraya varan takas desteği bulunuyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, kampanyayla ilgili şunları söyledi: