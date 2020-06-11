Kütahya Uluköy Kontrol Altına Alındı!

Kütahya merkezine bağlı Uluköy’de hastaneye kaldırılan 20 kişinin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Bunun üzerine Kütahya Uluköy jandarma tarafından kontrol altına alındı. Yaylaya giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Alınan bilgilere göre Uluköy yaylası Kütahya merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafede.

Kütahya Uluköy ‘de Koronavirüs Paniği

Yaylada çadır kurarak hayvancılık yapan 20 kişi rahatsızlanmalarının ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 20 kişinin tamamının koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kütahya Uluköy yaylasında 90 kişinin yaşadığı öğrenildi. Yaylaya giriş ve çıkışlar jandarma tarafından tutuldu ve yayla kontrol altına alındı.

Kütahya Valiliği’nden Açıklama

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Kütahya Valiliği şu bilgileri paylaştı;

Uluköy Yaylası’nda Coronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, yayla yerleşkesine ziyaret, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, yayla yerleşkesine hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatılmasına izin verilmesine, hayvan, süt, peynir alım satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat, market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsade edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye’de Son Durum

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri akşam saatlerinde yine Twitter hesabından paylaştı. Buna göre Türkiye’de vaka sayısı 173 bin 36’ya yükseldi. Son 24 saatte yapılan 36 bin 521 testten 921’i pozitif çıktı. 2 bin 241 kişi hastalığı atlatırken iyileşenlerin toplam sayısı 146 bin 849 oldu. Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi daha yaşamını yitirdi. Vefat edenlerin sayısı 4 bin 746’ya yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca verileri paylaştığı tweetinde şu ifadeleri kullandı;