Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin alt kuruluşu olan AnadoluJet’in 11 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına başlayacağını açıkladı. Anadolu Jet yurt dışı seferleri başlıyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili olarak şirketin web sitesinden detaylara ulaşılabileceğini aktardı.

Anadolu Jet’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Biz de sizlerle seyahat etmeyi çok özledik. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından yeniden gökyüzü ile buluşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020* tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!

11 Haziran’dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.