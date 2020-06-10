Anadolu Jet Yurt Dışı Seferleri Başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları durduran Anadolu Jet Yurt Dışı Seferleri için son dakika açıklaması yaptı. Seferler yarın başlıyor.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin alt kuruluşu olan AnadoluJet’in 11 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına başlayacağını açıkladı. Anadolu Jet yurt dışı seferleri başlıyor.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili olarak şirketin web sitesinden detaylara ulaşılabileceğini aktardı.
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Değerli Yolcularımız,
Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran’dan itibaren başlıyor!
Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
#AnadoluJet pic.twitter.com/dq8wZk8hP5
— anadolujet (@anadolujet) June 10, 2020
Anadolu Jet’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Biz de sizlerle seyahat etmeyi çok özledik. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından yeniden gökyüzü ile buluşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
AnadoluJet Açıklaması Şöyle Devam Etti
Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020* tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!
11 Haziran’dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.
Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Başlayacak Anadolu Jet Yurt Dışı Seferleri Şöyle;
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
- 11 Haziran: Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih, Londra
- 15 Haziran: Brüksel, Paris
- 16 Haziran: Viyana
- Ankara Esenboğa Havalimanı
- 11 Haziran: Berlin
- 12 Haziran: Frankfurt
- 16 Haziran: Paris
- 17 Haziran: Stockholm
- 28 Haziran: Kopenhag