Küba’dan ABD’ye Western Union Hamlesi

Küba’ya yapılan havaleleri kontrol eden Küba askeri şirketi Fincimex, Küba’daki 400’den fazla Western Union ofisinin Trump yönetimi tarafından uygulanan yeni ambargo düzenlemeleri nedeniyle kapılarını kapatacağını açıkladı.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nden adaya gönderilen paranın aslan payıyla ilgilenen Western Union, hizmeti sürdürmek için alternatifler aramaya devam ettiğini bildirdi.

Trump yönetimi Salı günü Küba ordusu tarafından kontrol edilen şirketlerin para transferlerinin işlenmesine katılımını yasaklayan yeni ambargo düzenlemeleri yayınladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, tedbirin Küba güvenlik teşkilatlarına akan fonları kesmeyi amaçladığını iddia etti.

Fincimex ise Küba hükümetinin havale işini halka açık, askeri olmayan kuruluşlara devretmek konusunda isteksiz olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, “407 ofisi ülke geneline dağılmış olan Western Union da bu acımasız hükümler nedeniyle kapanacak” denildi.

Bir Western Union sözcüsü, şirketin hizmeti sürdürmek için alternatif bir düzenleme arayışlarını sürdürdüğünü söyledi. Şimdilik müşteriler Küba’ya para göndermeye devam edebilir çünkü Trump yönetimi ABD şirketlerine Küba hükümeti ile çözüm pazarlığı için 30 gün süre verdi.