Erdoğan Japonya’da Talimat Vermişti! Kadın Üniversitesi Kuruluyor

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda Türkiye’de yalnızca kadın öğrencilere yönelik hayata geçirilmesi planlanan “kadın üniversitesi” projesi de yer aldı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre Erdoğan’ın 2019’da talimatını verdiği kadın üniversitesi, 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda şu ifadelerle yer aldı:

“Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır. Japonya’daki kadın üniversiteleri incelenerek bir rapor hazırlanacaktır. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2019’da G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da kendisine fahri doktora unvanı veren Mokugawa Kadın Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “Japonya’daki 800 üniversitenin 80’i kadın üniversitesi. Bu benim için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya’daki 80 kadın üniversitesini, büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız” ifadelerini kullanmıştı.