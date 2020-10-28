Hobi Bahçesi Satışına Hapis Cezası

Tarım arazilerini satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiriliyor. Yeni kanunla tarım arazilerini satın alıp bölerek satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.

Tarım arazilerinde plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı’nca karşılanmak kaydıyla 1 ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığı’nca genel hükümlere göre tahsil edilecek.

Geçerli süre içinde yıkım kararına rağmen belediye ve il özel idareleri tarafından yıkılmayan yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkılabilecek. Yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecek.