Borsada yapay fiyat hareketi operasyonu: 5 ilde 10 gözaltı

Borsa İstanbul’da belirli hisse senetlerinde manipülatif işlem yaparak piyasayı yanıltıcı fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla ortaya çıkan usulsüz işlemler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, piyasa bütünlüğünü bozan manipülasyon şebekesine müdahale etti.

SPK raporları manipülasyonu ortaya çıkardı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada, bazı hisse senetleri üzerinde spekülasyon yapıldığı ve bu yöntemle yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. İncelemelerde, şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı” suçlarını işledikleri tespit edildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Kimlikleri tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belirlenen adreslere baskın yaptı ve 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Borsa soruşturması derinleşiyor

Manipülasyon şebekesinin işlem ağının ve hisse senetlerindeki etki alanının genişliği araştırılırken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleme ihtimali değerlendiriliyor.

