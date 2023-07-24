Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu CHP’yi Yakıp Yıkacak

Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nu Yunan Ordusuna benzeterek CHP’yi yakıp yıkacağını yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin “Anadolu’yu yakıp yıkarak çekilen Yunan Ordusu” gibi CHP’yi yakıp yıkarak gitmeye hazırlandığını ileri süren Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu hakkında şunları yazdı:

“Muhalif seçmenin medyada tutunacak dal olarak gördüğü Halk TV’yi rezil etme girişimi ile beraber tüm partiyi bitirme planı devrede. Bu yüzden de seçim öncesi çıkarılmadığı iktidar ekranlarında geziyor, yakın zaman kadar kapısının önünden geçirilmediği TRT’ye de çıkarılırsa hiç şaşırmayacağım.

CHP’nin başına CHP’yi bitirip, AK Parti’yi iktidarda tutmak için geçmiş olduğu artık su götürmez biçimde anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu partiyi de lekelemek için son darbelerini iktidar ekranlarından vuruyor.”

Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları toplantısında “Partiyi ileri götürecek, geçmişi temiz biri çıkarsa genel başkanlığı hemen bırakırım” cümlesini hatırlatarak bu cümlenin öncesinde akçeli işlere karışmamış’ tanımının olduğunu da söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun tek cümleyle tüm partiyi ve partinin önemli isimlerini harcadığını belirten Altaylı “”Hepsinin geçmişinin kirli olduğunu ima ediyor, ima etmek yanlış oldu, açık açık söylüyor.

Bu kişileri kendisinin atadığını, kendisinin aday gösterdiğini, kendisinin önümüze koyduğunu unutarak. Aslında kendi iddiası bile, o koltukta daha fazla oturmaması gerektiğinin göstergesi” diye yazdı.

Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nun herkese ve her şeye saldırdığını ileri sürerek yazısını şöyle sonlandırdı:

“Bir anda psikiyatride “perseküsyon sanrıları” olarak tanımlanan bir duruma, hemen ardından da yine ciddi bir psikolojik rahatsızlığın dışavurumunun bir diğer göstergesi olan kendini tek kurtarıcı olarak gördüğü “grandiyöz” sanrılara geçiyor.

Kemal Bey, ne yazık ki artık siyasetin değil, psikiyatrinin ve psikolojinin ilgi alanı içindedir.

Yaptıkları eğer büyük bir ihanetin eseri değilse, adını vermek istemeyeceğim çok ciddi bir rahatsızlığın sonucudur.

NOT: Bu arada hepimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalıştıkları kurumlar dışında yerlerden, 5 müteahhitten para ya da reklam alarak sözde muhalifmiş gibi görünüp aslında iktidara çalışan gazetecilerin listesini açıklamasını bekliyoruz. İnşallah bu listeyi yayınlar da bu şerefsiz kişi ya da kurumlar kimmiş öğreniriz. Herhalde elinde açık bilgi belge olmadan böylesine bir iddiayı ortaya atmamıştır, değil mi!”

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