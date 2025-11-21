İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesinde adı geçen Paris’teki “İstanbul Evi” ilk kez görüntülendi. Dosyada, 2024 Yaz Olimpiyatları döneminde İBB ile İstanbul Spor A.Ş. tarafından kiralanan bu mekânın tanıtım ofisi olarak gösterildiği ancak Ekrem İmamoğlu’nun bazı örgüt üyelerini ödüllendirmek amacıyla buraya götürdüğü iddiası yer alıyor.

İstanbul Evi kiralama bedeli tartışma konusu oldu

İddianamede, Paris Belediyesi’nden kiralanan Palais Galliera adlı yapıya aylık 249 bin ile 295 bin euro arasında bir bedel ödendiği ileri sürülüyor. Bu rakamın yüksek olup olmadığına ilişkin tartışmalarda, Paris’teki benzer etkinlik mekânlarının fiyatları örnek gösteriliyor. Kentte bazı konser salonlarının tek gecelik kira bedelinin 50 bin euroya, lüks otellerdeki özel dairelerin ise 10–12 bin euroya kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

Tarihi saray prestijli konumda yer alıyor

Paris’in en önemli noktalarından biri olan Palais Tokyo, Trocadero ve Paris Modern Sanat Müzesi’nin tam karşısında bulunan Palais Galliera, bir girişinde moda müzesi olarak ziyarete açık. Yapının diğer bölümlerinin ise belediye tarafından film çekimleri, konferanslar, sergiler ve moda defileleri gibi etkinlikler için kiraya verildiği biliniyor.

