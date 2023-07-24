Amsterdam Yolcu Gemilerini Yasakladı!

Amsterdam’da turist akışını sınırlamak için giderek daha katı kurallar getiriliyor. Şimdi şehir bir adım daha ileri giderek yolcu gemilerini merkezden yasaklamak istiyor.

Amsterdam yolcu gemilerinin ve tur otobüslerinin şehre girişlerine yeni düzenlemeler getiriyor

Amsterdam uzun zamandır aşırı turizme, yani çok fazla turiste karşı önlem almaya çalışıyor. Aktif turizm yönetimi yerine, turist kitlelerini kontrol altına almak için giderek daha fazla düzenleme ve önlemler alınıyor.

Bu yıl 25 Mayıs’ta Amsterdam sokaklarında esrar yasağı getirildikten sonra, Hollanda’nın başkentindeki kruvaziyer turistlerinin sayısı artık büyük ölçüde azaldı.

Şehir yönetimi şimdi, turistlerin yoğun olduğu şehir merkezindeki önemli bir yolcu gemisi terminalini kapatmayı amaçlayan bir önergeyi kabul ettiğini doğruladı.

Fransız haber ajansı AFP’ye atıfta bulunan “Zeit” haberine göre, oylamanın kesin sonucu başlangıçta yayınlanmadı.

Rapora göre önergeyi başlatan liberal D66 partisi, “Kirletici deniz yolculukları şehrimizin sürdürülebilir emellerine uymuyor” dedi.

Kasım ayında, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Hollandalı NRC gazetesine verdiği bir röportajda, birçok gemi yolcusunun “birkaç saatliğine serbest bırakıldığından”, müze ziyaretleri için “neredeyse hiç zaman bulamadığından” ve yemeklerini yerel restoranlar yerine büyük restoran zincirlerinde yemeyi tercih ettiğinden şikayet etmişti.

Amsterdam: Esrar kullanımı ve Gile ilgili kuralların sıkılaştırılması

Şehir yönetimi, Mayıs 2023’ün sonundan itibaren sokaklarda esrar yasağının ve restoranlar için daha erken kapanış saatinin uygulanacağını duyurmuştu.

Aynı zamanda Amsterdam’ın Orta Çağ’dan kalma şehir merkezi olan ünlü kırmızı ışık bölgesi “De Wallen”de, bar ve pubların gece saat 01:00’den itibaren yeni müşteri almasına artık izin verilmiyor.

Hayat kadınları ünlü pencerelerini daha erken, en geç sabah 3:00’te kapatmak zorundalar. Catering lisansı olan catering işletmeleri ve seks barları bile Cuma ve Cumartesi günleri saat 02.00’den fazla açık olamıyor.

Şehir yönetimine göre, tedbirler eski kenti ve Red Light bölgesini daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Her şeyden önce, bölge sakinleri kitle turizminden ve halka açık alkol ve uyuşturucu kullanımından büyük ölçüde zarar görüyor.

2024’ten itibaren merkezde turist otobüsleri yasak

2 Şubat’ta şehir yönetimi ayrıca 2024’ten itibaren turist otobüslerinin Hollanda başkentinin merkezine girmesine artık izin verilmeyeceğini duyurdu.

7,5 tonun üzerindeki otobüsler daha sonra şehir merkezinin dışında durmak zorunda kalıyor ve yolcular şehir merkezine gitmek için yerel ulaşım araçlarına geçmek zorunda kalıyor.

Şehir Meclis Üyesi Melanie van der Horst’a göre, şu anda her gün yaklaşık 300 ila 450 turist otobüsü var. Bu, dar sokaklarda trafik sıkışıklığına yol açar ve trafik, özellikle bisikletliler ve yayalar için çok tehlikelidir.

Buna ek olarak, bölge sakinleri kendilerini kısıtlanmış hissediyor ve otobüsler bazı rıhtımlar ve köprüler için çok ağır – bu nedenle 2024’ten itibaren S100 merkezi halkasının dışında kalmaları gerekecek.

Turist kotasının getirilmesi

2021’in başında Amsterdam, aşırı turizmle mücadelede turist kotası getirdi. O zamandan beri, üst sınır yılda 20 milyon geceleme. Hollanda başkentinde amaç turist sayısını en az yüzde on azaltmaktı.

Yaşam alanlarının azalması nedeniyle 2020 yılının Temmuz ayından itibaren merkezde Airbnb’lerin ve tatil dairelerinin kiralanması yasaklandı. O zamandan beri, şehrin geri kalanındaki özel şahıslar turistlere yılda en fazla 30 gün konaklama yeri kiralayabiliyor.

Merkez sakinleriyle yapılan bir ankette, yüzde 75’i kiralama yasağı lehinde konuşmuştu. Özel konaklama sunma konusundaki yeni kısıtlamaları uygulamak için, şehir sert cezalara başvuruyor. Dairesini izinsiz kiraya veren 20 bin 750 euro para cezası ödemek zorunda.

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren kurallarına uygun olarak dairesini turistlere kiralamak isteyen herkesin bunu tescil ettirmesi gerekmektedir. Özel kiralamalar için daha katı gereksinimler şimdiden net sonuçlar getirdi.

Örneğin, Amsterdam’daki aracılık platformu Airbnb, 2021 ilkbaharından sonbaharına kadar olan dönemde tekliflerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaybetti.

Amsterdam: Avrupa’nın en yüksek turizm vergisi

Otel faturasının yüzde yedisi olan turizm vergisine ek olarak, Ocak 2020’den bu yana Amsterdam’da bir yatak vergisi de var: Bu, kişi başına gecelik 3 Euro daha ödenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Hollandalı otel ve restoran derneğine göre Amsterdam, Avrupa’nın en yüksek yatak vergisine sahip ülkesi.

2021’de ayrıca parti turistlerini caydırmak için dünyaca ünlü Red Light’ın kapatılacağı ve bunun yerine şehir merkezinin dışında bir “erotik merkez” kurulacağı açıklandı.

Ancak, ana tren istasyonunun yakınındaki meşhur kırmızı ışık bölgesi turist çekmeye devam ediyor ve ünlü kırmızı ışık bölgesine rehberli turlar için hala rezervasyon yaptırılabiliyor.

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