Fatih Altaylı: Mülakat Olmasa 70 IQ’lu Partili Çocuğunu Nasıl Amir Yapacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden önce mülakatın kaldırılacağı sözünü vermesi, şimdi ise Milli Eğitim Bakanının mülakatın devam edeceğini açıklamasına tepkiler sürüyor. Fatih Altaylı mülakat tartışmalarını yazdı.

Milli Eğitim Bakanının mülakatın devam edeceğini açıklamasının ardından kendisine öğretmen adaylarından “Bu nasıl söz vermek” diyen e-mailler geldiğini belirten Altaylı, “Öğretmen olacaklar ama hâlâ Türkiye’yi ve iktidarımızı öğrenememişler. Bakın etrafınıza, hiçbir şeyi bilmiyorsanız çarşı pazardaki fiyatlara bakın ve seçim öncesi sözleri hatırlayın. Tamam, öğretmen dediğin saf ve temiz olmalıdır ama ne olur bu kadar da saf olmayın!” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı mülakat yazısına şöyle devam etti:

“Türkiye’de memur alımında mülakatın kalkma ihtimali var mı sizce! Mülakat kalkarsa, partili olmayan, torpilli olmayan, cemaatten olmayan birini nasıl olacak da KPSS birincisinin yerine atayacaklar? Mülakat olmaz ise 70 IQ ile dandik bir üniversiteyi bitirmiş bir partili çocuğunu, bir cemaat evladını, bir partili yakınını nasıl olacak da en iyi okulları bitirmiş, 140 IQ’lu bir çocuğun önüne geçirip onun amiri yapacaklar?”

“Büyük ihtimalle Milli Eğitim Bakanı gidip bunu anlatmıştır Cumhurbaşkanı’na. Mülakatı kaldırırlarsa başlarına gelecek felaketi” diyen Altaylı, “O da “devam” demiştir. Yoksa mümkün mü, bir bürokratın Cumhurbaşkanı’nın dediğinin tersini yapması, tercih kullanması? Zaten ülkeler de tercihlerini yaparlar. Ya liyakat ile bir yere gelir o ülkenin gençleri. Ya mülakat ile” diye yazdı.

Altaylı yazısını “Mülakatı tercih edersen, 70 IQ’lu bir yönetimin olur. Diğerleri ise başka ülkeler için masrafsız yetiştirilmiş iş gücü, bizim için ise beyin göçü.” sözleriyle tamamladı.

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