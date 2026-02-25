Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan Elon Musk’a dava sinyali

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile ABD’li milyarder Elon Musk arasında diplomatik krize dönüşebilecek bir polemik yaşanıyor. Musk’ın, Sheinbaum’un uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu imasında bulunması üzerine Meksika yönetimi hukuki seçenekleri masaya yatırdı.

Günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Musk’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmelere tepki göstererek, “Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlarımız konuyu inceliyor.” dedi.

Claudia Sheinbaum –Elon Musk tartışmanın fitilini ne ateşledi?

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Musk, X platformunda 2025 yılına ait bir videoya ilişkin yorum yaptı. Videoda Sheinbaum’un, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bazı teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği görülüyor. Musk, bu görüntülere atıfla, “O sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor.” ifadesini kullandı. Bu sözler Meksika’da geniş yankı uyandırdı.

“İddialar kendi ağırlığı altında çöküyor”

Sheinbaum, kartellerle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları sert bir dille reddetti. “Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, daha önce saçmaysa şimdi daha da saçma. Kendi ağırlığı altında çöküyor.” diyen Sheinbaum, bu tür söylemlerin gerçekle ilgisi olmadığını savundu.

El Mencho sonrası tırmanan şiddet

Gerilim, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho’nun 22 Şubat’ta düzenlenen askeri operasyonda öldürülmesinin ardından arttı. Guadalajara’nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında gerçekleştirilen operasyon sonrası ülke genelinde şiddet olayları patlak verdi.

CJNG’ye bağlı unsurların misilleme eylemleri kapsamında Jalisco ve bazı eyaletlerde yollar kapatıldı, araçlar ve iş yerleri ateşe verildi. Jalisco eyalet yönetimi “kırmızı alarm” ilan ederek toplu taşımayı durdurdu ve halka evlerinde kalma çağrısı yaptı.

El Mencho’nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 25’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

