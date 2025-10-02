Ahmet Minguzzi davasında gerginlik

Mattia Ahmet Minguzzi’yi katledenler mahkemede

Mattia Ahmet Minguzzi‘yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi. İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20’şer yıla kadar hapis isteniyor. Dört sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı. Sanıkların ifadesi sırasında Ahmet’in teyzesi Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Salon dışında duruşma sırasında artan gerginlik üzerine Ahmet Minguzzi’nin yeni avukatı salondan çıkarak kalabalığa “Sakin olun” dedi. Ahmet Minguzzi davasında çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da Yasemin Minguzzi’nin üzerine yürüdü. Salonda büyük gerilim çıktı, aile yakınları fenalaştı ve Yasemin Minguzzi duruşma salonunu terk etmek zorunda kaldı. Mahkeme heyeti gerginlik üzerine duruşmaya ara verdi. Bu arada Prof. Dr. İlber Ortaylı da Minguzzi ailesine destek için adliyeye geldi.