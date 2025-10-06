Cezve için emsal karar

Cezve’de kamuoyu baskısı tepki verdi!

Başakşehir‘de işkenceyle öldürülen Cezve konusunda karar çıktı. Tepkiler işe yaradı, Burak Alan’a en üst sınırdan, indirimsiz ceza verildi. Burak Alan, Cezve’yi işkence ederek öldürmek suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Cezada indirimi uygulanmadı. 3 yıl 8 ay şu ana kadar hayvan katillerine verilen en yüksek ceza. #CezveİçinAdalet kampanyasını 60 bine yakın kişi imzalamıştı. Duruşmaya Kadıköy’de bit pazarında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de katıldı. Sanık son sözünde, “Vicdan azabı çekiyorum, beni Allah affetsin, tahliyemi istiyorum” dedi. Bunun üzerine Cezve’nin annesi Serap Daşçı ayağa kalktı ve gözyaşları içinde sanığa seslendi: “Çocuğumun sesini tırmaladın vicdansız, Allah’sız!”