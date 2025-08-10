Trabzon Mattia Ahmet Minguzzi için tek yürek oldu

İstanbul’da 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon’da anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Meydan Parkı’ndan başlayan etkinliğe, anne Yasemin Minguzzi, baba Andrea Minguzzi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor taraftar grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde “Bir annenin ahı dünyayı yıkar” ve “Seninleyiz çiçeğim” yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, Kahramanmaraş Caddesi’nden Uzun Sokak’a yürüyerek adalet talebini haykırdı.

Anne Minguzzi’den davet ve ceza talebi

Anne Yasemin Minguzzi, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada faillerin tam 24 yıl boyunca indirimsiz ceza almasını istediğini vurguladı. “Ahmet kırmızı düğmeye bastı, bundan sonraki Ahmetler ölsün istemiyorum” diyen Minguzzi, 2 Ekim’de İstanbul’da görülecek davaya özellikle gençleri davet etti. “Adliye salonunda en fazla 100 kişi görebiliyorum. Buradaki kalabalık kadar orada kalabalık olmuyor. Ne olur gelin” sözleriyle çağrısını yineledi.

Başkan Kaya’dan birlik mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, “Artık ölüm yoruldu, acı yoruldu, vicdanlar yoruldu ama katiller durmuyor. Bunları hep birlikte durdurmamız lazım” dedi. Trabzon’da son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Kaya, hem vatandaşların hem de devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Trabzon halkından güçlü destek

Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Minguzzi ailesi duygusal anlar yaşadı. “Kalbimiz 14 yaşındaki bir çocukla durdu. Şimdi adalet için atıyor” yazılı pankartlar taşındı. Yürüyüş, Minguzzi ailesinin teşekkür konuşması ve adalet çağrısıyla sona erdi.

Ayşe Arman’dan duygusal paylaşım

Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından Trabzon’daki görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Büyüksün Trabzon!!!!! Yasemin Minguzzi memleketi Trabzon’a gitmiş. Onu ve eşini bağırlarına basmışlar. Şimdi gördüm, müthiş görüntüler. Bu kalabalığa, bu sahip çıkmaya ağlar insan! Bu ülkenin bütün şehirleri Trabzon gibi olmalı. Bence Ahmet boşuna ölmedi, sayesinde bir şeyler değişecek. Aile pes etmiyor, biz de etmeyelim.”

