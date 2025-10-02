AvrupaDünyaPolitika

Beşar Esad’a suikast girişimi

Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad, yaşamını sürdürdüğü Moskova'da zehirlenme girişimine maruz kaldı

Beşar Esad’ın durumu iyi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad‘ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya’nın başkenti Moskova’da zehirlenme girişimine maruz kaldığını öne sürdü. Kuruluşun haberini dayandırdığı “bilgili bir kaynağa” göre saldırının amacı, Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak. Kaynak, Esad’ın pazartesi sabahı Moskova’nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun şu anda stabil olduğunu belirtti. Tedavisi sırasında kendisine sadece kardeşi Mahir Esad ve eski Genelkurmay Başkanı Mansur Azzam’ın temasına izin verildi.

