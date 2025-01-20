Amerika’da İkinci Trump dönemi

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yemin töreni sonrası, başkentte birden fazla balo düzenlenecek.

Bunların sayısının 200’ü geçeceği tahmin ediliyor.

Kararnameler arasında yasa dışı göçmenlerin toplu sınır dışı kararları, çevreyi koruma amaçlı bazı düzenlemelerin iptal edilmesi ve 2021 yılında Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle ceza alan kişilerin affı da olması bekleniyor.