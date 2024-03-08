Voleybol

Kadınlar Günü’nde Eda Erdem’i övdü! “Adam gibi adam”

Fenerbahçe ve milli takımın efsane voleybolcusu Eda Erdem'in heykeli açıldı. Federasyon başkanı Üstündağ'ın "Adam gibi adam" sözleri ise şaşkınlık yarattı.

NationalTurk08/03/2024
133 Bir dakikadan az
Eda Erdem
Eda Erdem
Kadınlar Günü Turları

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem’in heykeli açıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Erdem’i “Adam gibi adam” sözleriyle ‘övdü.’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın voleybolcuya “adam gibi adam” sözleriyle hitap eden Üstündağ’ın bu sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Üstündağ, milli voleybolcu için “Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye’nin gururu olan Eda’nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Üstündağ’ın bu sözleri karşısında Eda Erdem tebessüm ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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NationalTurk08/03/2024
133 Bir dakikadan az
8 Mart Kadınlar Günü Turları

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