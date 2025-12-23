Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret yüzde 27 arttı

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

Açıklamasında asgari ücretin temel amacına dikkat çeken Bakan Işıkhan, ücretin marketlerde ve bakkallarda eriyip gitmemesi gerektiğini vurgulayarak, yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Işıkhan, “Çalıştık, işimize baktık ve vatandaşa uygun en reel politikaları hayata geçirdik” dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hareket ettiklerini belirten Işıkhan, 2026’nın çalışanın hakkının verildiği bir yıl olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Asgari ücretin yalnızca mali bir kazanım olmadığını dile getiren Işıkhan, toplumsal hayat açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Asgari ücret belirleme sürecinde işçi ve işveren dengesinin gözetildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, “Çalışanı ezdirmeyecek, en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmayı hedefledik. Amacımız, hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek bir rakamın tespit edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında süreç boyunca yoğun bir çalışma yürütüldüğünü de belirten Işıkhan, alınan kararın ekonomik dengeyi gözeterek hazırlandığını vurguladı. “Açıklayacağımız kararın bu dengeyi gözetecek şekilde olması için çok çaba harcadık” diyen Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.