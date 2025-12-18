Türk-İş’in asgari ücret talebi ne kadar? Neden toplantıya katılmadılar?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret görüşmelerinde kritik süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirirken, Türk-İş bu toplantıya katılmadı.

Komisyon ikinci toplantıya başladı

Toplantıda, asgari ücret artışına temel oluşturacak ekonomik veri ve raporların komisyon üyelerine sunulması bekleniyor. Toplantının, tarafların zam beklentilerini netleştirmesi açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Türk-İş neden masada yok?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısına da katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, bu kararın bir protesto ya da toplantıyı sabote etme amacı taşımadığını vurgularken, konfederasyonun komisyonda yer almasına rağmen asgari ücretin belirlenmesi noktasında fiili bir yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan: Türk-İş’in tutumunda değişiklik yok

Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından konuşan Bakan Işıkhan, Türk-İş’in tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Türk-İş’in asgari ücret talebi ne kadar?

Türk-İş, 2026 yılı asgari ücreti için henüz kamuoyuna açıklanmış net bir rakam paylaşmadı. Konfederasyon, mevcut asgari ücretin bir “geçim ücreti” haline geldiğini savunurken, çalışanların alım gücünü koruyacak bir artış talep edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Mevcut asgari ücret ve zam beklentileri

2025 yılı için asgari ücret net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 civarında açıklaması, zam oranlarına ilişkin beklentilerin bu seviyede yoğunlaşmasına neden oldu.

Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İşverenler de elini taşın altına koymalı” açıklamasının ardından, Ankara kulislerinde 2026 yılı asgari ücretinin 27 bin TL ile 30 bin TL aralığında olabileceği konuşuluyor. Ancak bu rakamlar henüz resmiyet kazanmış değil.