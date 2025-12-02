Asgari Ücret Komisyonu’nun yapısı değişiyor

Asgari ücret tartışmaları sürerken, komisyonun yapısının değiştirilmesine ilişkin süreç hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl TÜRK-İŞ’in yüzde 30’luk artışa verdiği tepki sonrası başlayan yapısal değişim talebini gündemine aldı. Bugüne kadar 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisiyle çalışan komisyonun, hükümet üye sayısının azaltılacağı yeni bir modele kavuşması bekleniyor.

Asgari Ücret Komisyonun yeni yapısı için “ara formül” masada

Bakanlık, 21 Ekim’de Üçlü Danışma Kurulunu topladıktan sonra komisyona yönelik en kapsamlı adımı atma hazırlığına başladı. Mevcut 15 kişilik yapı korunacak ancak hükümet tarafının üye sayısı azaltılacak. Yeni düzenlemeye göre işçi ve işveren tarafı komisyona yine 5’er üye ile katılacak, hükümet ise 1 üyeyle temsil edilebilecek.

Bu modelle, hükümet temsilcisinin komisyon içindeki hakem rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, konfederasyonun komisyona yeniden katılacağı belirtiliyor.

Yarım asırlık sistem değişiyor

Komisyonun bugünkü yapısı ilk kez 1974’te oluşturulmuş ve o tarihten bu yana tüm iller için tek bir asgari ücret belirlenmesi esas alınmıştı. Bakanlığın belirlediği bir üyenin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret ve maliyetler

Türkiye’de asgari ücret halen bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 30.621,48 TL’ye ulaşıyor. Bu maliyetin içinde brüt asgari ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu kesintileri de yer alıyor.

