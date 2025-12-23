Gündem
Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdinç’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edildi
İşlemlerinin ardından Emrullah Erdinç, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Erdinç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.