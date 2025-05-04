Gazeteci Ayşemden Akın ölümle tehdit edildi

Bugün Kıbrıs gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın ölümünden sonra sürdürdüğü “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisi nedeniyle, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmekle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Akın, Türkiye hattı kullanan bir numaradan aranarak, “Seni korumak istiyorum. Yazılarını durdurmazsan seni öldüreceğiz” denildiğini belirtti. Telefonda konuşan kişinin kadın olduğu ifade edilirken, 3 kişinin Akın’ı öldürmek üzere Kıbrıs’a gönderildiği iddia edildi.

Ses kaydı ve resmi şikayet

Akın, 27 dakikalık telefon görüşmesinin ses kaydını polise teslim ederek resmi şikayette bulundu. Gazeteci, “Tehdidi aldığım anda çelişkili ifadeler dikkatimi çekti. Soğukkanlılığımı korudum. Ama geri adım atmayacağım” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün, hattın sahibi ve bağlantılı kişileri tespit etmek için Türkiye ile yazışma başlattığı öğrenildi.

Basın örgütlerinden koruma çağrısı

Basın-Sen, Akın’ın güvenliğinin sağlanması için “polis”e resmî başvuruda bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Polis, ölüm tehdidi alan gazetecileri korumakla yükümlüdür. Tehditler hayata geçerse yalnızca failler değil, gerekli önlemleri almayan makamlar da suç ortağı olur.”

“Bu artık sadece bir gazetecilik meselesi değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise gazeteci Akın’ın tehdit edilmesini “çok tehlikeli bir sürecin işareti” olarak niteledi. CTP’nin açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu yalnızca bir gazeteciyi değil, basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan bir tehdittir. Ayşemden Akın’ın hayatı açıkça risk altındadır.”

CTP, başta Akın olmak üzere Bugün Kıbrıs çalışanı gazetecilere derhal güvenlik sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Burası benim evim, bir yere gitmeyeceğim”

Ayşemden Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gazeteci olduğum için ülkemden ayrılmayacağım. Burası benim evim, burada ne olacaksa olsun” ifadelerini kullandı.

Yazı dizisinin ardından birçok uluslararası basın kuruluşu ile temasa geçtiğini söyleyen Akın, Türkiye’den bazı dostlarının kendisini Kıbrıs’tan çıkması için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu reddettiğini de belirtti.

