Altay Bayındır kaleye geçti! 4 gol yedi

ALTAY BAYINDIR DARMADAĞIN OLDU

Manchester United, inişli çıkışlı bir performans sergilediği İngiltere Premier Lig’de Brentford deplasmanında 4-3 mağlup oldu.

Kırmızı-Şeytanlar’da fazla forma şansı elde edemeyen Türk kaleci Altay Bayındır, kaleye geçtiği mücadelede sınıfta kaldı.

UNİTED ÖNE GEÇTİ AMA!

14. dakikada Mason Mount’un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen Manchester United, 27’de kendi kalesine Luke Shaw ve 33’te Kevin Schade ile devreye 2-1 geride gitti.

MANCHESTER UNİTED YETİŞEMEDİ

70’de Kevin Schade ve 74’te Yoane Wissa ile skor 4-1 olurken United’a 82’de Alejandro Garnacho ve 90’da Amad Diallo’nun golleri yeterli olmadı.

Karşılaşma sonrası Manchester United’lı taraftarlar yerden yere vurdukları Altay Bayındır’ın sezon sonunda gönderilmesini istedi.