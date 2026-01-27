Hollanda’da yılbaşı gecesi öldürülen iki Suriyeli gençle ilgili bir gözaltı

Hollanda polisi, Amsterdam’da yılbaşı gecesi iki Suriyeli gencin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 25 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, bu gelişmeyi soruşturma açısından “önemli bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Saldırı Nieuw-West’teki parkta gerçekleşti

Polis açıklamasına göre saldırı, 1 Ocak gecesi saat 23.45 sıralarında Amsterdam’ın Nieuw-West semtinde bulunan Piet Wiedijk Parkı’nda meydana geldi. 16 yaşındaki Mohammad ile 18 yaşındaki Mohammed, parkta silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olayın ardından kaçtı.

Hollanda’da gençler sığınmacı merkezinde kalıyordu

Hayatını kaybeden iki gencin, Amsterdam’da COA’ya (Sığınmacı Kabul Merkezleri Kurumu) ait bir merkezde kaldığı bildirildi. Olay sırasında gençlerin yanında bir kişinin daha bulunduğu, bu kişinin saldırı anında kaçmayı başardığı öğrenildi. Kaçan kişinin de aynı merkezde kaldığı ve öldürülen gençlerle aynı okula gittiği belirtildi.

Şüpheli tutuklu, yalnızca avukatıyla görüşebiliyor

Polis tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Amsterdamlı şüphelinin geçen hafta salı günü gözaltına alındığı ve sorgu hâkimi karşısına çıkarıldığı bildirildi. Mahkeme, zanlının tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Soruşturmanın selameti gerekçesiyle şüphelinin dış dünyayla temasının sınırlandırıldığı, yalnızca avukatıyla iletişim kurabildiği kaydedildi.

Daha geniş bir çatışma ihtimali araştırılıyor

Soruşturmaya yakın kaynaklar, saldırının Suriyeli gençler ile Güney Amerika kökenli, İspanyolca konuşan bazı gençler arasında yaşanan daha geniş çaplı bir çatışmayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Aynı çatışmanın, 19 Aralık’ta Amsterdam Nieuw-West’teki Mundus College’da meydana gelen bıçaklı saldırının arka planında da yer aldığı iddia edildi. Söz konusu olayda 16 yaşındaki Suriyeli bir öğrencinin bacağından yaralandığı biliniyor.

Polis, bu iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ancak şu aşamada kesinleşmiş bir sonuca ulaşılmadığını vurguladı.

Polisten tanıklara çağrı

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, COA’ya ait kabul merkezleri ve okullarda bilgilendirme amaçlı posterler astı. Hollandaca, İngilizce ve Arapça hazırlanan afişlerde, olayla ilgili bilgi, fotoğraf veya video kaydı bulunan kişilere çağrıda bulunuldu.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, olaya tanıklık eden ya da elinde bilgi bulunan kişilerin yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

