Beşiktaş, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını yıktı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golü 44. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi.

Beşiktaş maçın ilk yarısında Rashica ve Masuaku ile tehlikeler yaratırken, ev sahibi Fenerbahçe 26. dakikada Talisca ile net bir fırsat buldu. 34. dakikada Talisca’nın elle müdahalesiyle penaltı kazanan Beşiktaş, Gedson Fernandes’in vuruşunu kaleci İrfan Can’ın kurtarmasıyla bu şansı değerlendiremedi. Ancak 44. dakikada bir savunma hatasını değerlendiren Gedson, bu kez fileleri havalandırdı ve siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Beşiktaş kalesi geçit vermedi

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, Tadic, Mert Müldür, Talisca ve Dzeko ile etkili olmaya çalıştı. Ancak kaleci Mert Günok, özellikle Talisca’nın frikiklerinde kritik kurtarışlar yaparak skoru korumayı başardı.

90+8’de Immobile ile son bir atak geliştiren Fenerbahçe, bu pozisyondan da yararlanamayınca mücadele 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında havlu attı

Bu mağlubiyetle Fenerbahçe, 34. hafta sonunda 89 puana ulaşan lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kaldı. Ligin bitimine 4 hafta kala sarı-lacivertliler için şampiyonluk ihtimali büyük ölçüde ortadan kalktı.

Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, sadece Beşiktaş’a karşı gol atamadan her iki maçta da 1-0 mağlup oldu.

17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig’de 17 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe’nin serisi de Beşiktaş karşısında sona erdi. Ligin ilk yarısında da siyah-beyazlılara 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, aynı skorla bir kez daha kaybederek önemli bir istikrarı kaybetmiş oldu.