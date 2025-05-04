FutbolSpor

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını yıktı

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

NationalTurk FR04/05/2025
7 1 dakika okuma süresi
Beşiktaş'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaşlı oyuncular, Gedson Fernandes'in attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Ahmet Okatalı - Anadolu Ajansı )
WTS ile Ayın Fırsatları

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golü 44. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi.

Beşiktaş maçın ilk yarısında Rashica ve Masuaku ile tehlikeler yaratırken, ev sahibi Fenerbahçe 26. dakikada Talisca ile net bir fırsat buldu. 34. dakikada Talisca’nın elle müdahalesiyle penaltı kazanan Beşiktaş, Gedson Fernandes’in vuruşunu kaleci İrfan Can’ın kurtarmasıyla bu şansı değerlendiremedi. Ancak 44. dakikada bir savunma hatasını değerlendiren Gedson, bu kez fileleri havalandırdı ve siyah-beyazlıları öne geçirdi.

İçerik gizle
1 Beşiktaş kalesi geçit vermedi
2 Fenerbahçe şampiyonluk yarışında havlu attı
2.1 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Beşiktaş kalesi geçit vermedi

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, Tadic, Mert Müldür, Talisca ve Dzeko ile etkili olmaya çalıştı. Ancak kaleci Mert Günok, özellikle Talisca’nın frikiklerinde kritik kurtarışlar yaparak skoru korumayı başardı.

90+8’de Immobile ile son bir atak geliştiren Fenerbahçe, bu pozisyondan da yararlanamayınca mücadele 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında havlu attı

Bu mağlubiyetle Fenerbahçe, 34. hafta sonunda 89 puana ulaşan lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kaldı. Ligin bitimine 4 hafta kala sarı-lacivertliler için şampiyonluk ihtimali büyük ölçüde ortadan kalktı.

Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, sadece Beşiktaş’a karşı gol atamadan her iki maçta da 1-0 mağlup oldu.

17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig’de 17 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe’nin serisi de Beşiktaş karşısında sona erdi. Ligin ilk yarısında da siyah-beyazlılara 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, aynı skorla bir kez daha kaybederek önemli bir istikrarı kaybetmiş oldu.

Bağlantılar
NationalTurk FR04/05/2025
7 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu