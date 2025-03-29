Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar, belirlenen tarihler arasında ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ücretsiz geçiş uygulaması kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile KGM’nin işlettiği otoyollar bugünden itibaren açık olacak. Bu uygulama, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar devam edecek.

Ancak, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprüler bu kapsamın dışında tutuldu.

Bayramın bir diğer müjdesi ise şehir içi toplu taşıma sistemlerinde oldu. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve İstanbul Havalimanı metrosu da dahil olmak üzere raylı sistemlerle birlikte, belediye toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Uygulama, 30 Mart Cumartesi 00.00’dan 1 Nisan Salı günü sonuna kadar sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da kararla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz.” ifadelerini kullandı.



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