İtalya’da taksi grevi 24 saat sürecek!

İtalya’da ulaşım krizi yaşanıyor. Ülke genelinde farklı bölgelerde gerçekleşecek grevler, özellikle şehir içi ulaşım ve bölgesel hatlarda aksama riskini artırdı. Bu haftanın en dikkat çeken eylemi ise 13 Ocak Salı günü yapılması planlanan ve 24 saat sürecek taksi grevi olarak öne çıkıyor. Grevin, yaklaşık yirmi sendika oluşumunun çağrısıyla düzenlendiği bildirildi.

13 Ocak’ta taksiler 24 saat duracak

Haftanın en kritik başlığı olan taksi grevi, 13 Ocak Salı günü 24 saatlik bir iş bırakma şeklinde uygulanacak. Grevin, çok sayıda sendika tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı.

Trenord’da 12 Ocak’ta 23 saatlik grev

12 Ocak Pazartesi günü, Trenord şirketinde 23 saat sürecek bir grev programlandı. Bu eylemin de haftanın ilk gününden itibaren ulaşımın temposunu düşürmesi bekleniyor.

Umbria’da Busitalia Sita Nord personeli de iş bırakacak

İtalya‘da 13 Ocak’ta taksilerin yanı sıra Umbria bölgesinde Busitalia Sita Nord personelinin de 24 saat boyunca çalışmayacağı belirtildi. Böylece aynı gün içinde farklı ulaşım kollarında eş zamanlı duruşlar yaşanacak.

İtalya’da grevler ay boyunca devam ediyor

Grevler yalnızca bu hafta ile sınırlı kalmayacak ve ay boyunca farklı şehir ve şirketlerde devam edecek.

14 Ocak: Dinazzano Po ve Captrain Italia personelinin dahil olduğu, 1 günlük yük taşımacılığı duracak.

15 Ocak: Milano’daki Atm grubuna bağlı şirketlerde 24 saatlik grev.

16 Ocak: Molise’de şehirler arası hizmet veren şirketlerde 5 saatlik grev.

Roma’da Scoppio autolinee ve autoservizi Russo için 4 saatlik grev

Palermo’da Segesta şirketine bağlı otobüslerde 24 saatlik grev

Catania’da Etna trasporti, Enna’da Interbus için 24 saatlik grev

23 Ocak: Napoli/Santa Maria la Bruna’daki Trenitalia omcc personeli 8 saat iş bırakacak

29 Ocak: Ancona’daki Conerobus personeli gün boyu greve yapacak.

30 Ocak: Bologna bölgesinde Rfi personeli 8 saat grevde

Autolinee Gallo, Giamporcaro, Sais çalışanları 4 saat iş bırakacak

31 Ocak: Verona Havalimanı’nda Enav hava trafik kontrolörleri 4 saat grev uygulayacak.

