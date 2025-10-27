İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak

Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılı dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri öncesinde trafik düzenlemeleri belli oldu. İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) başta olmak üzere çevresindeki cadde ve sokaklara araç girişi yapılmayacak.

İşte trafiğe kapatılacak yollar

Kutlamalar nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45’ten itibaren program bitimine kadar kapalı olacak yollar şöyle açıklandı:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Yıl, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin Caddeleri’nin Adnan Menderes Bulvarı bağlantıları

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın Vatan Caddesi girişleri

Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu Güney İstikameti bağlantıları

Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddeleri’nin Vatan Caddesi katılımları

Alternatif güzergâhlar

Trafiğe kapatılan yollar yerine sürücülerin şu güzergâhları kullanması önerildi:

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu.

Toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaray, metro, tramvay ve İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar gün boyunca toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.

