Maltepe’de miting! Milyonlardan erken seçim çağrısı

Türkiye’nin siyasal gündemini sarsan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gözler CHP’nin Maltepe’de düzenlediği büyük mitingdeydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanı dolduran yurttaşlar, “Erken seçim” sloganlarıyla seslerini yükseltti. İmamoğlu’nun ailesi sahnedeydi, CHP lideri Özgür Özel ise milyonlara yeni bir boykot listesini açıklayarak tarihi meydan okuma yaptı.

İmamoğlu Ailesi Sahnedeydi

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi, miting alanında halkı selamladı. Dilek İmamoğlu, çocukları ve ailesiyle sahneye çıkarak duygusal bir konuşma yaptı: “Evlatlarımız için buradayız, Ekrem’e ceza işlemez” sözleri, kalabalıktan büyük alkış aldı.

Mansur Yavaş’tan Sert Çıkış: “Silivri Kapatılsın!”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kürsüde adaletsizliğe dikkat çekti. “Ekrem Başkan’a yapılan bu haksızlık halkın iradesine yapılmıştır” diyen Yavaş, “Silivri kapatılsın!” sloganlarıyla konuşmasını noktaladı.

Özgür Özel: “Bugün Bir Tarih Yazılıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında hem hükümeti hem de bazı medya kuruluşlarını sert dille eleştirdi. “Bu artık sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, halkın davasıdır” diyen Özel, Maltepe’de 2.2 milyon yurttaşın bir araya geldiğini vurguladı.

Yeni Boykot Listesi Açıklandı

Özel, halkın desteklememesi gerektiğini söylediği medya kuruluşlarını ve bazı şirketleri sıraladı. TRT, A Haber, CNN Türk, NTV gibi kanalların yer aldığı boykot listesinde Doğuş Grubu’na ait işletmeler ve markalar da dikkat çekti. “Maltepe’yi görmeyen satışın dibini görecek” ifadeleriyle güçlü bir mesaj verdi.

Mektup Ekrem İmamoğlu’nun Sesiyle Yankılandı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektubu okudu. Ardından, mektubun devamı yapay zekâ teknolojisiyle İmamoğlu’nun sesiyle dinletildi. “Cumhurbaşkanı adayı oldum, asla geri adım atmayacağım” ifadeleri kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Katılım Rekoru ve Trafik Yoğunluğu

İstanbul Valiliği’nden alınan resmi izinle gerçekleşen mitinge katılım rekor seviyeye ulaştı. Valilik, güvenlik ve ulaşım önlemleri kapsamında bazı yolları trafiğe kapattı. Marmaray’ın İdealtepe, Süreyya Plajı ve Maltepe duraklarında ciddi yoğunluk yaşandı.

Katılan Diğer Partiler

Mitinge CHP’nin yanı sıra EMEP, DEM Parti, Sol Parti, TİP, BTP, Zafer Partisi ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de katılım gösterdi. Farklı siyasi görüşlerin bir araya gelmesi, “Ortak demokrasi mücadelesi” vurgusunu pekiştirdi.

Saraçhane’den Maltepe’ye: Mücadelenin Yeni Rotası

İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart’tan bu yana devam eden protestoların ilk adresi Saraçhane olmuştu. CHP lideri Özel, “Saraçhane’den sonra yeni adres Maltepe” diyerek büyük buluşmaya işaret etmişti. Bugün ise Maltepe, sadece bir miting değil, büyük bir halk hareketine dönüştü.

