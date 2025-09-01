Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yok

Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de 23 aydır devam eden insani felakete dikkat çekti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in küresel adaleti temsil eden bir platforma dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria’da yıllardır süren zulmün artık son bulması gerektiğini ifade ederek, uluslararası topluma çağrıda bulundu. “Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz” sözleriyle dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler’e reform çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısıyla küresel sorunlara çözüm getirmekte yetersiz kaldığını vurguladı. “Mevcut sistem ne Orta Doğu’daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabiliyor” dedi. Erdoğan, BM’nin adaletin sesi olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Suriye ve Kafkaslar mesajı

Konuşmasında Suriye’ye de değinen Erdoğan, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirtti. “Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve siyasi birliğini tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Ayrıca Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da kalıcı barış, istikrar ve refah için atılan adımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Enerji ve ulaşım projeleri

Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel işbirliği açısından önemini vurguladı. Erdoğan, bu projelerle Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasında kesintisiz ulaşım ve ticaretin hedeflendiğini belirtti.

Toplumların refahı için vizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin vizyonunun sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi olduğunu ifade ederek, “Ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz” diye konuştu.

