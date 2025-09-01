Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı bitirdi

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı renklerine bağladı

Galatasaray‘da transferde son saatlerde inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Guillaume Restes’in gelişi, Toulouse’un Standart Liege’den Epolo transferini bitirememesi nedeniyle iptal edildi. Galatasaray bu kez Trabzonspor‘un milli kalecisi Uğurcan Çakır için devreye girdi ve pazarlık başladı. Gakatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasındaki görüşmeler 20+3 milyon Euro artı takasta Ahemd Kutucu şeklinde bitti

Barış Alper yerine Lookman

Galatasaray, Suudi Arabistan’ın NEOM takımının 40 milyon Euro teklifi karşılığında Barış Alper Yılmaz’ın transferine onay vermek üzere. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Ademola Lookman için Atalanta ile görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi, Atalanta’nın 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu için Atalanta’nın 55 milyon Euro’luk bonservis talebini aşağı çekmeye uğraşıyor.