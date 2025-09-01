FutbolSporTürkiye

Galatasaray’da transfere yetişilemiyor

Galatasaray, Guillaume Restes transferi tehlikeye girince Uğurcan Çakır'a yöneldi. Ayrıca Ademola Lookman için de devreye girildi

Galatasaray, Uğurcan Çakır’a yöneldi

Galatasaray‘da transferde son saatlerde inanılmaz bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Guillaume Restes’in gelişi, Toulouse’un Standart Liege’den Epolo transferini bitirememesi nedeniyle iptal edildi. Galatasaray bu kez Trabzonspor‘un milli kalecisi Uğurcan Çakır için devreye girdi ve 25 milyon Euro teklif etti. Gakatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında bu transferle ilgili görüşmeler devam ediyor.

Barış Alper yerine Lookman

Galatasaray, Suudi Arabistan’ın NEOM takımının 40 milyon Euro teklifi karşılığında Barış Alper Yılmaz’ın transferine onay vermek üzere. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Ademola Lookman için Atalanta ile görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi, Atalanta’nın 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu için Atalanta’nın 55 milyon Euro’luk bonservis talebini aşağı çekmeye uğraşıyor.

